Cười lên đi, mẹ ơi!

Bao nhiêu người trong chúng ta may mắn có được một người mẹ luôn mỉm cười hiền từ với chúng ta? Trước khi trở thành người cha, người mẹ, chúng ta đều đã từng là trẻ con. Chúng ta từng chứng kiến nụ cười, nước mắt của chính mẹ mình. Bao nhiêu người trong chúng ta may mắn có được một người mẹ luôn mỉm cười hiền từ với chúng ta? Đó hẳn là những khoảnh khắc hạnh phúc xiết bao đúng không? Là con cái, có đứa trẻ nào muốn nhìn nước mắt của mẹ mình không? Là con cái, có đứa trẻ nào trong chúng ta ngày ấy mà không thích được thấy nụ cười của mẹ mình? Thật tiếc, vì cuộc sống mưu sinh, vì những vất vả và cả vì chính một số những người cha vô tâm mà khiến mẹ mình ít cười, mẹ mình cáu bẳn, mẹ mình quát mắng, mẹ mình nhăn nhó, xanh xao… Cho đến khi chúng ta lớn khôn, tôi biết, trong số nhiều người chúng ta ở đây, vẫn còn giận mẹ. Một số còn hận mẹ. Vì đã từng làm chúng ta tổn thương suốt những năm tháng ấu thơ. Vì đã từng dùng đòn roi mà hành hạ chúng ta. Vì đã từng khiến chúng ta đau đớn không chỉ ở thể xác, mà trong chính tâm hồn non nớt ngày ấy, những đứt gãy đến giờ còn chưa liền trở lại… Hãy nhớ lại giùm tôi, khi chúng ta còn là một đứa trẻ, thứ chúng ta mong đợi ở mẹ mình là điều gì? Có phải là một người mẹ như mẹ Do Thái, mẹ Đức, mẹ Nhật, mẹ Mỹ, mẹ Pháp… không? Hay chúng ta chỉ mong đợi được thấy nụ cười ở mẹ mình? Bởi khi mẹ vui thì ta xin gì mẹ cũng cho, ta có lỗi gì mẹ cũng tha thứ, ta có ngốc nghếch ra sao mẹ vẫn cứ hiền từ yêu thương ta hết mực? Chúng ta MONG ĐỢI gì ở mẹ khi chúng ta còn là những đứa trẻ thì hôm nay, những đứa trẻ con của ta cũng mong đợi điều đó từ chúng ta. Chứ nào đâu phải cách chúng ta học từ mẹ Do Thái, mẹ Mỹ, mẹ Nhật…? Chúng ta chỉ cần là một người mẹ hạnh phúc mà thôi, phải không? Bạn có thể là một người vợ bất hạnh nhưng chắc chắn đừng biến mình thành một người mẹ bất hạnh. Đứa trẻ con bạn không đáng phải trở thành nạn nhân khi mà thủ phạm khiến bạn đau khổ là chồng bạn. Ảnh minh họa Đứa trẻ đó cần được hạnh phúc, được thấy hạnh phúc dù bố nó là ai, như thế nào khi mà bạn là mẹ chúng. Hãy nhớ giùm tôi! Và cuối cùng, có 4 chất hoá học giúp tạo ra hạnh phúc, tôi nghĩ nhiều người không biết. Chúng gồm: Serotonin: Chất Serotonin được kích hoạt khi con người nhận được lời khen, sự công nhận. Cảm giác hạnh phúc mà nó mang lại thúc đẩy chúng ta không ngừng tìm kiếm sự tán thưởng, thừa nhận ở những người xung quanh. Bạn hoàn toàn có thể có được nó khi bạn chơi cùng những người bạn tích cực và bạn hoàn toàn có thể trao tặng nó cho con cái của bạn. Oxytocin: Đây là một loại hormone mà não sẽ tự động sản sinh bất cứ khi nào bạn thực hiện hành vi âu yếm, ôm ấp và các tương tác gần gũi khác về mặt cơ học. Đừng từ chối những cái ôm từ bạn bè, người thân. Và đừng quên dành nó cho con cái của bạn mỗi ngày. Endorphin: Chất Endorphin được giải phóng trong quá trình thực hiện các hoạt động tập luyện. Chúng có tác dụng ngăn chặn cơn đau và xoa dịu cảm giác khó chịu. Trong quá trình xây dựng niềm hạnh phúc, chất này sẽ giúp con người củng cố thể lực và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể có được nó khi bạn lựa chọn một bộ môn thể dục nào đó. Như đi bộ, chạy bộ, tập gym. Hãy làm điều đó cùng với con bạn. Và cuối cùng là chất Dopamine: Chất Dopamine thực sự không phải là lời khuyên của tôi. Nhưng tôi vẫn phải liệt kê nó ra dù không muốn bạn dùng tới nó. Chất Dopamine mang lại niềm vui và cảm giác hài lòng tức thời, khiến con người muốn có được nó nhiều hơn. Rượu, bia và các chất kích thích chứa một hàm lượng Dopamine đáng kể. Hãy nhớ, nó chỉ mang cảm giác hài lòng tức thời và không bền vững. Bạn nếu có sử dụng, xin hãy cân nhắc liều lượng. Giờ thì hãy trở thành một người mẹ hạnh phúc đi thôi!

