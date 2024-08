Cuộc sống ám ảnh suốt 8 năm trong con ngõ nhỏ vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say

Có những hôm 2 - 3h, ông bật nhạc to hết cỡ để át đi tiếng đánh chửi vợ con. Hàng xóm không ngủ được, bấm chuông yêu cầu tắt nhạc nhưng ông ta cố tình làm ngơ.

Có hôm cả xóm đang ngủ, ông ta lên cơn say chửi vợ con, ném cả lư hương vào cửa kính. Vụn kính từ cửa bay sang nhà tôi và mấy nhà đối diện. Trẻ con trong xóm giật mình gào khóc. Nhưng không ai dám làm gì ông ta cả.

Một lần, hàng xóm báo công an phường để nhờ giải quyết. Khi công an tới, ông ta tỏ ra rất ăn năn, hứa không tái phạm. Nhưng công an vừa đi khỏi, ông ta lại bắt đầu chửi bới các gia đình trong ngõ.

Cũng từ đó, hễ ai đi qua cửa nhà, ông ta đều nhổ nước bọt về phía họ. Nhiều lần, ông ta lăm lăm cầm con dao đứng trước cửa như thách thức cả ngõ.

Tôi bảo chồng xin bố mẹ bán nhà, chuyển đi nơi khác. Nhưng mẹ chồng luôn động viên: "Thôi các con chịu khó tí, ông ấy chỉ xấu tính khi say thôi. Giờ bán nhà trong ngõ cũng không được giá, cứ ở tạm một thời gian đã".

Chúng tôi đành tặc lưỡi ở lại, cố gắng cày cuốc làm thêm để thực hiện ước mơ mua nhà mới của mình.