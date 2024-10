Cuộc giao lưu đặc biệt giữa 3 Thủ tướng và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN

Trong cuộc giao lưu giữa Thủ tướng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy mạnh kết nối 3 nền kinh tế trên 5 lĩnh vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet sáng 10/10 đã có cuộc ăn sáng giao lưu đặc biệt với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN tại Thủ đô Vientiane (Lào), nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, gắn kết chặt chẽ, mật thiết cả về địa lý, lịch sử, truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và trong phát triển kinh tế - xã hội ngày nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự cuộc ăn sáng giao lưu đặc biệt giữa Thủ tướng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (Ảnh: Đoàn Bắc). Truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam - Campuchia - Lào là tài sản quý giá, là nền tảng phát triển quan hệ hợp tác, tin cậy lẫn nhau và là yếu tố then chốt trong thúc đẩy đoàn kết, gắn bó giữa ba nước, theo lời người đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Thời gian qua, nhiều cơ chế hợp tác ba bên giữa Việt Nam - Campuchia - Lào đã được hình thành và phát huy hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc củng cố và vun đắp cho hợp tác ba nước. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư có bước chuyển mạnh mẽ, song vẫn chưa xứng tầm với quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp. Tại cuộc gặp 3 bên nhân dịp Hội nghị cấp cao lần này, Thủ tướng 3 nước đã nhất trí hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư cần có những bước đột phá chiến lược để tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị và tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Đánh giá cao chủ đề của Hội nghị Cấp cao năm nay là "ASEAN: Thúc đẩy Kết nối và Tự cường", Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN tiếp tục hợp tác, ủng hộ, góp phần giúp 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia nâng tầm gắn kết kinh tế ngang tầm gắn kết về địa lý, lịch sử và quan hệ chính trị - ngoại giao. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy mạnh kết nối 3 nền kinh tế trên 5 lĩnh vực (Ảnh: Đoàn Bắc). Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đề nghị đẩy mạnh kết nối 3 nền kinh tế trên 5 lĩnh vực. Một là kết nối mềm, gồm xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của 3 nước và mỗi nước. Hai là kết nối cứng, nhất là kết nối giao thông gồm hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển. Ba là kết nối thương mại nhằm phát huy các lợi thế có thể bổ sung cho nhau, hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng gắn kết với chuỗi cung ứng toàn cầu, khu vực. Bốn là kết nối hạ tầng số, hạ tầng năng lượng và năm là kết nối các doanh nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết Chính phủ Việt Nam sẽ cùng Chính phủ Lào và Campuchia tạo thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh với tinh thần "cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng chiến thắng và phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và tự hào". Cuộc ăn sáng giao lưu đặc biệt giữa Thủ tướng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (Ảnh: Đoàn Bắc). Trước đó, chiều 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự phiên đối thoại với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN - BAC). Các đại biểu ASEAN - BAC chia sẻ ASEAN có nhiều tiềm năng tăng trưởng và dẫn dắt trong những ngành công nghiệp mới như bán dẫn, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. ASEAN - BAC kiến nghị tăng cường hợp tác công - tư, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, phối hợp tháo gỡ các rào cản đối với thương mại, đầu tư, và tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ. Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN cũng kiến nghị đẩy mạnh hợp tác đổi mới sáng tạo ở khu vực, tạo lập dòng chảy dữ liệu tự do, tin cậy, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng số, góp phần thúc đẩy hội nhập số và tăng trưởng kinh tế số ở khu vực. Đánh giá cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong những thành quả kinh tế ở khu vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN - BAC tăng cường tham gia vào giải quyết các vấn đề lớn ở khu vực như biến đổi khí hậu, môi trường, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế số, kinh tế xanh. Ông cho rằng các doanh nghiệp cần phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới, tham vấn chính sách cho Chính phủ về những vấn đề vướng mắc cũng như các vấn đề về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Khẳng định tầm quan trọng của kết nối doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị tăng cường huy động nguồn lực thông qua hợp tác công - tư, chuyển giao công nghệ, kết nối quản trị thông minh, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong bảo đảm an sinh xã hội, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cho rằng một ASEAN phát triển bền vững và bao trùm không thể thiếu vai trò và đóng góp của doanh nghiệp. Hoài Thu (Từ Vientiane, Lào)