Cử tri lo lắng về các vụ cướp táo tợn, Thứ trưởng Bộ Công an nói gì?

Chiều 14/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 và tháng 11. Báo cáo của Ban Dân nguyện nêu nhiều vấn đề nóng khiến cử tri, nhân dân băn khoăn, lo lắng.

Công an nhanh chóng điều tra, xác minh các vụ cướp

Trong đó, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết cử tri rất lo lắng khi thời gian gần đây xảy ra các vụ cướp tiệm vàng, cướp ngân hàng. Các đối tượng rất manh động, dùng hung khí nguy hiểm gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Hồng Phong).

Thông tin rõ hơn về vấn đề an ninh trật tự nói chung và một số vụ cướp xảy ra trong thời gian qua, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định với những vụ việc xảy ra, lực lượng công an đều đảm bảo nhanh chóng, kịp thời điều tra, xác minh.