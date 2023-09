CSGT Hải Phòng yêu cầu kiểm tra, tài xế vi phạm nồng độ cồn cố thủ trong xe

Cũng theo Công an TP Hải Phòng, lúc gần 20h30 ngày 11/9, tại đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa phận quận Lê Chân (Hải Phòng), tổ công tác Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng kiểm tra xe ô tô BKS BKS: 15D – 022.85 do Phạm Công Sự (SN 1987, trú tại phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng) cầm lái, kết quả đo nồng độ cồn là 0,245mg/l khí thở, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe theo quy định, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Quá trình tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, Sự gọi điện cho một người tên là Thanh nói là chủ xe đến để lấy giấy tờ để ở trên xe. Khi người này đến mượn chìa khoá thì bất ngờ lên xe nổ máy bỏ chạy. Do thời tiết mưa to nên tổ công tác không truy đuổi.

Tổ công tác đưa Phạm Công Sự đến Công an phường Kênh Dương (quận Lê Chân) để bàn giao và phối hợp giải quyết.