CSGT Hà Nội 'bám đường' xuyên đêm, xuyên Tết

Với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết" đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón xuân an vui, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội huy động tối đa quân số "bám đường" suốt ngày đêm.

16 năm đón giao thừa trên đường Buổi tối những ngày cuối cùng của năm Quý Mão, khi đường phố Hà Nội "nêm chặt" người và xe cộ đi mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn thì cũng là lúc Tổ Cảnh sát Y9/141 (Công an TP Hà Nội) xuống đường làm nhiệm vụ. Dịp này, nhiệm vụ của các Tổ Cảnh sát đặc biệt 141 lại càng thêm vất vả khi lưu phương tiện tăng cao, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng gia tăng. Tổ công tác Y9/141 dừng kiểm tra thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm khi lái xe. Ghi nhận tại chốt xử lý vi phạm của Tổ Cảnh sát Y9/141 tại phố Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa), nhiều tài xế bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng... Điển hình, trường hợp tài xế P.T.L. (40 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,610 mg/L khí thở đã bị Tổ công tác lập biên bản. Trong quá trình xử lý, Tổ công tác gặp nhiều khó khăn khi nam tài xế không chấp hành và tìm mọi cách để xin bỏ qua vi phạm. Sau 5 lần yêu cầu, tài xế L. mới chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Đại úy Nguyễn Hải Anh (Tổ Công tác đặc biệt Y9/141) cho biết, với các trường hợp tài xế say xỉn như thế này thì cán bộ, chiến sỹ phải kiên quyết trong xử lý nhưng cũng phải mềm mỏng thuyết phục để họ chấp hành. "Những ngày cận Tết, nhiều cơ quan, gia đình tổ chức tiệc tất niên nên gia tăng tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia. Chúng tôi tăng cường xử lý vi phạm về hành vi này cũng để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông", Đại úy Nguyễn Hải Anh cho biết. Tranh thủ lúc nghỉ giữa ca công tác, Đại úy Nguyễn Hải Anh gọi điện về cho con. Theo Đại úy Nguyễn Hải Anh chia sẻ, anh đã có 16 năm đón giao thừa ngoài đường để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi chơi xuân. Anh nhận được sự giúp đỡ, động viên từ vợ và gia đình để yên tâm công tác. "Những ngày Tết mọi người được nghỉ, đôi lúc con tôi cũng hỏi sao bố hay đi làm tối, sao bố không ở nhà... Tôi nói với các con là vì nhiệm vụ", Đại úy Nguyễn Hải Anh chia sẻ. Đại úy Nguyễn Hải Anh cũng cho biết, tranh thủ lúc giờ nghỉ giữa ca công tác, anh thường gọi điện nói chuyện với con, đôi khi chỉ kịp dặn con đi ngủ sớm, chúc con ngủ ngon. Không vì kiêng nể ngày Tết mà bỏ qua vi phạm Người điều khiển phương tiện say xỉn được lực lượng chức năng xác định là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Vậy nên vào dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2024, hành vi này được CSGT tập trung kiểm tra, xử lý. Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, Chỉ huy Phòng CSGT, đơn vị bố trí các tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết. Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 "Nhiều người tham gia giao thông có tâm lý chủ quan rằng ngày Tết lực lượng CSGT sẽ nghỉ và không xử lý vi phạm, nhưng chúng tôi xác định, không vì kiêng nể ngày Tết mà bỏ qua vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn", Trung tá Phạm Văn Chiến khẳng định. Vị Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 khuyến cáo, người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ "Đã uống rượu bia, không lái xe" nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông khác, để có cái Tết an vui, trọn vẹn. Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (8/2), công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 8.540 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 21 tỷ đồng; tạm giữ 138 ô tô, 3.015 xe mô tô và 23 phương tiện khác; tước 1.930 giấy phép lái xe các loại.Trong đó, các vi phạm bị xử lý như: nồng độ cồn (2.457 trường hợp), tốc độ (2.254 trường hợp), ma túy (10 trường hợp).