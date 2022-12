Công nghệ có thể giúp giải bài toán 'tài xế dài cổ chờ đăng kiểm xe'

Theo ghi nhận của VietNamNet, những ngày vừa qua, nhiều trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM, Đồng Nai, Hà Nội… đang gặp tình trạng quá tải, tài xế phải chờ đợi cả tuần để được kiểm định phương tiện.

Mặt khác, mới đây Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 33 người tại 9 trung tâm đăng kiểm ở một số tỉnh, thành phố về các hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác. Cơ quan điều tra đã xác định hơn 52.000 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các xe ô tô được cấp sai quy định.

Nhiều trung tâm đăng kiểm đang trong tình trạng quá tải. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, một chuyên công nghệ đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nhận định, thực tế trên càng cho thấy rằng việc dùng công nghệ để hỗ trợ giải quyết các vấn đề của lĩnh vực đăng kiểm đã trở nên cấp thiết.