Cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas

Nhiều nguyên thủ các nước trên thế giới hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, mô tả đây là bước đi quan trọng để hướng tới chấm dứt chiến sự. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh, Australia hoan nghênh lệnh ngừng bắn tại dải Gaza và bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm Anthony Blinken của Chính quyền Tổng thống Joe Biden vì vai trò của họ trong việc đảm bảo thỏa thuận. Trong gần hai thập kỷ qua, đã không có cuộc bầu cử nào ở Gaza hay Bờ Tây. Điều này cho thấy rõ việc người Palestine cần phải cải cách và thay đổi, trong đó, Hamas không được phép đóng bất cứ vai trò gì trong một nhà nước Palestine trong tương lai. Thủ tướng Albanese cho biết Hamas là kẻ thù của cả người Palestine và người Israel. Khi được hỏi liệu Australia có công nhận một nhà nước Palestine độc lập trước cuộc bầu cử tiếp theo của Australia vào tháng 5/2025 hay không, Thủ tướng Albanese cho biết điều đó là không thể. Thủ tướng Albanese cũng cho biết ông hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ làm dịu căng thẳng trong nước, trong bối cảnh đặc phái viên về vấn đề bài Do Thái, Jillian Segal, kêu gọi tổ chức cuộc họp nội các quốc gia khẩn cấp để giải quyết tình trạng gia tăng các tội ác thù hận chống lại người Do Thái tại Australia. Tổng trưởng lý Australia Mark Dreyfus cũng đang trong chuyến thăm làm việc tại Israel nhằm hàn gắn quan hệ hai nước. Người dân tại khu Khan Younis ở Gaza ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas (Ảnh: Reuters) Cuối năm 2024, Thủ tướng Israel Netanyahu đã chỉ trích lập trường của chính quyền Thủ tướng Albanese về Palestine và cáo buộc chính quyền này đã tiếp tay cho chủ nghĩa bài Do Thái ở Australia. Phát biểu với báo giới ngày 15/1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khen ngợi Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Theo Tổng thư ký Guterres, cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình của các quốc gia này là yếu tố quan trọng để đạt được bước đột phá trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Ông Guteress cũng kêu gọi các bên liên quan tuân thủ cam kết của mình để đảm bảo thỏa thuận được thực hiện đầy đủ. “Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ việc thực hiện thỏa thuận này cũng như tăng cường vận chuyển viện trợ nhân đạo cho người dân Palestines. Tôi kêu gọi các bên và mọi đối tác liên quan tận dụng cơ hội này để thiết lập một con đường chính trị đáng tin cậy cho một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Palestines và Israel cũng như toàn bộ khu vực. Chấm dứt chiếm đóng và đạt được một giải pháp hai nhà nước thông qua đàm phán với Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh trên cơ sở luật pháp quốc tế, các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc và các thỏa thuận trước đây vẫn là một ưu tiên khẩn thiết”, ông Guteress nhấn mạnh. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza mở ra cánh cửa phá vỡ "vòng xoáy bạo lực" ở Trung Đông. “Thỏa thuận ngừng bắn là một thành tựu quan trọng và giờ đây các bên trong khu vực và Mỹ cần có trách nhiệm phải làm mọi cách có thể để biến nó thành một nền hòa bình lâu dài. Mỹ cam kết đảm bảo Hamas sẽ không bao giờ tiếp tục cai trị Gaza nữa. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng sự tái lập quyền cai trị của Hamas ở Gaza sẽ là một sự phá vỡ hoàn toàn thỏa thuận đối với Israel và tôi hy vọng rằng đây sẽ là thoả thuận đột phá đối với người dân Palestine, những người đã chứng kiến ​​hơn 45.000 người thiệt mạng trong 15 tháng qua trong cuộc chiến do Hamas phát động”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nhấn mạnh. Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre lưu ý, Tổng thống Joe Biden đã có đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Bà Jean-Pierre nhấn mạnh rằng thỏa thuận đã được xây dựng trong nhiều tháng, trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Còn Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng thỏa thuận sẽ khó đạt được nếu không có chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử. Lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ có hiệu lực vào Chủ Nhật ngày 19/1. Thỏa thuận phức tạp này phác thảo giai đoạn ngừng bắn ban đầu kéo dài 6 tuần và bao gồm việc rút dần quân của Israel khỏi Dải Gaza và thả các con tin bị Hamas bắt giữ để đổi lấy các tù nhân Palestine do Israel giam giữ. Tổng thống Israel Isaac Herzog đã có tuyên bố trên truyền hình ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas được công bố ngày 15/1, gọi thỏa thuận này là "động thái cần thiết". Tổng thống Israel ủng hộ thỏa thuận này và cho biết việc thả các con tin Israel, những người đã bị giam giữ ở Gaza trong 15 tháng qua là nghĩa vụ đạo đức, nhân đạo, của người Do Thái và của Israel. Trên một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza phải được tôn trọng, đồng thời kêu gọi tìm ra giải pháp chính trị. Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình hôm qua, quyền thủ lĩnh Hamas tại Gaza Khalil al-Hayya cho biết Israel đã không đạt được mục tiêu của mình ở Gaza ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố.