Công dân trốn nghĩa vụ sau khi được hỗ trợ mổ mắt, TPHCM sẽ ứng xử ra sao?

Nếu người được hỗ trợ mổ mắt nhưng không tham gia nghĩa vụ như cam kết ban đầu bởi lý do chủ quan hay cố ý thì các cơ quan phải thu hồi lại nguồn kinh phí. Tuy nhiên, địa phương cần giải quyết vấn đề một cách có tình, có lý.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, cho rằng, về vấn đề này, các đơn vị không nên thực hiện máy móc. Cần giám sát chặt để tránh thất thoát kinh phí Nhà nước, tuy nhiên, cũng cần làm rõ các trường hợp có lý do chính đáng.

"Năm nay, Công an TPHCM có 306 trường hợp cần mổ mắt, kinh phí gần 6 tỷ đồng. Đây là khoản kinh phí tương đối lớn, nếu không làm chặt chẽ thì dễ xảy ra thất thoát", Giám đốc Công an TPHCM nêu quan điểm.

"Chúng ta không để ai trục lợi chính sách, nhưng cũng cần làm có tình, có lý, không được để xuất hiện tâm lý không hay đối với người dân", lãnh đạo UBND TPHCM nêu rõ.

Năm 2024, TPHCM tuyển chọn 6 công dân nữ nhập ngũ (Ảnh: Q.Huy).

Năm 2024, Chính phủ giao TPHCM chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là 4.900 người. Trong đó, 950 người thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân, 3.950 người tham gia nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, TPHCM cần tuyển chọn 1 nữ công dân tham gia Công an Nhân dân và 6 nữ công dân tham gia nghĩa vụ quân sự.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, trong năm nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giao TPHCM tuyển chọn và gọi nhập ngũ vào đơn vị quân đội 6 công dân nữ. Bộ Tư lệnh thành phố đã chỉ đạo cho các địa phương tiến hành tuyên truyền, vận động đến nay tuyển chọn được 6 công dân nữ tình nguyện và đủ điều kiện nhập ngũ.

Cụ thể, quận 8 tuyển chọn được 1 công dân nữ nhập ngũ, quận Gò Vấp tuyển chọn được 3 công dân nữ, huyện Củ Chi tuyển chọn được 1 công dân nữ và TP Thủ Đức tuyển chọn được 1 công dân nữ. Như vậy, TPHCM đã đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển công dân nữ nhập ngũ năm 2024.