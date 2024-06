Công bố công khai chất lượng Internet, ra mắt nền tảng phát hiện rủi ro ATTT

Trên bình diện cả nước, tốc độ download trung bình băng rộng cố định trong tháng 4/2024 được ghi nhận ở mức 106.43 Mbps, tốc độ upload trung bình băng rộng cố định đạt 103.28 Mbps.

Đối với chất lượng Internet băng rộng di động, trong tháng 4/2024, tốc độ download trung bình của Việt Nam được ghi nhận ở mức 41.58 Mbps, tốc độ upload trung bình là 18.28 Mbps.

Theo Cục Viễn thông, việc công bố các số liệu về tốc độ dịch vụ truy nhập Internet nhằm nâng cao tính công khai minh bạch, lợi ích công cộng trong việc cung cấp dịch vụ. Cục Viễn thông cũng khuyến nghị người dùng thường xuyên đo tốc độ Internet đang sử dụng để kiểm tra cũng như phản ánh khi gặp vấn đề. Việc đo này có thể thực hiện qua website hoặc ứng dụng i-SPEED trên di động.

Ra mắt nền tảng số giúp phát hiện sớm rủi ro ATTT

Trong khuôn khổ phiên toàn thể của hội thảo và triển lãm an toàn không gian mạng Việt Nam - Vietnam Security Summit 2024 chủ đề ‘An toàn trong thời kỳ bùng nổ của trí tuệ nhân tạo’ diễn ra ngày 30/5, Cục an toàn thông tin, Bộ TT&TT đã khai trương, đưa vào vận hành chính thức Nền tảng quản lý và phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro an toàn thông tin.