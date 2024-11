Công an vào cuộc vụ 20 trẻ mầm non nghi ngộ độc thuốc diệt chuột

Cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân 20 trẻ mầm non ngộ độc phải nhập viện cấp cứu nghi do ăn nhầm thuốc diệt chuột. Ngày 6/11, Công an huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết đang vào cuộc xác minh vụ việc trên, trước hết là về nguồn gốc số thuốc diệt chuột sinh học xuất hiện trong trường học. Trước đó, vào 10h ngày 5/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu tiếp nhận 20 trẻ trong tình trạng nghi bị ngộ độc thuốc diệt chuột, trong đó có 2 trẻ triệu chứng đau bụng, buồn nôn, quấy khóc. Các cháu bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh: Sở Y tế cung cấp) Sở Y tế Lai Châu phối hợp với Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cùng các y, bác sĩ thực hiện quy trình cấp cứu ngộ độc thuốc diệt chuột theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của chuyên gia. Theo Trường Mầm non Giang Ma, lớp mầm non 25 - 36 tháng tuổi có 20 học sinh và 2 giáo viên phụ trách là cô Lò Thị Thiên và Đinh Thị Hường. Sáng 5/11, khi xảy ra vụ việc, một cô trong nhà vệ sinh, còn một cô đang chăm sóc trẻ. Thuốc diệt chuột mà các em học sinh mầm non ăn. Khoảng 8h30 cùng ngày, khi quay lại lớp, giáo viên phát hiện một số trẻ đang cầm trên tay các viên thuốc màu hồng nghi là thuốc diệt chuột sinh học. Được biết, hiện toàn bộ bệnh nhi đã được lấy máu xét nghiệm và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, truyền dịch, xử lý theo phác đồ; lấy dịch tiêu hóa gửi đi xét nghiệm độc chất. Hiện sức khỏe các em ổn định và tiếp tục được theo dõi tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.