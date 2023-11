Công an TPHCM tìm tài xế chứng kiến vụ đánh nhau làm 1 người nhập viện

Nhóm này đón xe trước quán X-Pose Beer Club & Buffet địa chỉ 583 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10 đi về địa chỉ 214 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh. Khi đến ngã tư Nguyễn Xí và Đinh Bộ Lĩnh, tài xế cho xe tấp vào trả khách do nhóm này phát sinh mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau.

Theo điều tra, tối 23/8, ông Hùng đi cùng một nhóm người đón ô tô 5 chỗ màu trắng hiệu Hyundai Grand i10 do một tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển.

Công an xác định tài xế là người chứng kiến vụ việc do đó phát thông báo tìm tài xế ô tô nói trên, hoặc ai biết thông tin về chiếc xe trên đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (Đội Điều tra Tổng hợp - số 18 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, điện thoại: 0283.843.2345) gặp Cán bộ Lương Quốc Hoàn để làm việc.