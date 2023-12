Công an TPHCM khẳng định không dùng chung ống thổi khi đo nồng độ cồn

"Mỗi năm, 600 sinh mạng con người trên địa bàn đã mất vì tai nạn giao thông. Chúng tôi mong rằng, người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình và xã hội", lãnh đạo Công an TPHCM bày tỏ.

Tại phiên thảo luận, Linh mục Trần Quang Vinh - đại biểu HĐND TPHCM - trao đổi lại, việc các lực lượng kiểm tra nồng độ cồn thời gian qua cần tìm phương án, cách thức phù hợp hơn. Thời gian qua, việc siết chặt kiểm soát nồng độ cồn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân.

"Tôi cho rằng không nên chặn hàng loạt xe trên đường cả ngày lẫn đêm như hiện tại, bất kể người tham giao thông có dấu hiệu say xỉn hay không. Tôi lấy ví dụ ở ngã 6 Gò Vấp hàng ngày tôi qua lại, sáng lẫn đêm đều kẹt xe thành hàng dài, nhích lên một chút thì thấy có chốt kiểm tra nồng độ cồn. Tình trạng kẹt xe, giao thông hỗn loạn đã xảy ra tại đây khi các phương tiện phải dừng lại", Linh mục Trần Quang Vinh góp ý.

Trong năm qua, lực lượng Công an TPHCM tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các lực lượng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong việc nắm chắc tình hình, dự báo, đánh giá các vấn đề tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng công an trên địa bàn cũng khám phá nhiều vụ án lớn trong năm 2023, trong đó nhiều vụ việc được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TPHCM và nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao. Trong 11 tháng đầu năm 2023, địa bàn đã ghi nhận gần 6.000 vụ phạm tội liên quan đến trật tự xã hội.

"Công an TPHCM đã khám phá hơn 3.300 vụ án, bắt hơn 5.400 đối tượng trong năm qua. Kết quả khám phá các vụ án giết người, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng đều đạt trên 90% trở lên. Số vụ tội phạm đường phố, cướp giật cũng giảm sâu", Thiếu tướng Trần Đức Tài thông tin.