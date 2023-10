Công an TP.HCM xử lý hàng loạt đối tượng mạo danh tổng đài các hãng taxi

Tin từ Công an TP.HCM, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng Công an quận 1 vừa xử lý nhiều đối tượng giả mạo thương hiệu, dịch vụ vận chuyển.

Công an TP.HCM đã mời làm việc nhiều đối tượng giả mạo thương hiệu, dịch vụ vận chuyển trên địa bàn TP. Ảnh: CA

Cụ thể, Phòng PA05 đã mời làm việc đối với P.T.D (48 tuổi, ngụ quận 12, là tài xế) và H.A.T (37 tuổi, ngụ quận tân Bình).