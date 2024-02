Công an thông tin vụ 2 anh em tử vong khi đào giếng

Liên quan tới vụ sụt lún khi đào giếng ở Hà Nội khiến 2 anh em ruột tử vong, tối 27/2, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Cụ thể, lúc 11h15 ngày 26/2, Công an huyện Ba Vì nhận được tin báo về vụ việc của Công an xã Ba Trại. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Ba Vì đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe tải thùng cùng 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường; báo cáo trung tâm thông tin chỉ huy 114.

Trung tâm chỉ huy 114 điều động thêm 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ chiến sỹ của Đội CC&CNCH khu vực số 6 tới chi viện.