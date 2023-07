Công an phát hiện nhiều cơ sở karaoke hoạt động chui ở TPHCM

Khoảng 22h ngày 21-22/7, Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Đa Kao, Công an phường Bến Thành, Công an phường Bến Nghé đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nói trên hoạt động không có giấy phép, kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8-24h mỗi ngày.