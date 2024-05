Công an Ninh Thuận trưng cầu giám định thương tích nữ du khách bị hành hung

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cũng đã có văn bản báo cáo kết quả xác minh, nội dung phản ánh việc khách du lịch bị hành hung tại khu vực Bãi Kinh, thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Trước đó, ngày 5/5, trên tài khoản Facebook “D. Linh Nguyễn” có đăng tải nội dung: Vào khoảng 15h ngày 2/5/2024, chị Linh cùng hai người bạn đến khu vực biển Bãi Kinh nằm trong khuôn viên quản lý của khách sạn Casa Maya (thuộc Công ty TNHH Thành Trung), thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận để tắm biển và thuê Sup chèo. Trong quá trình sử dụng dịch vụ xảy ra mâu thuẫn với nhóm cho thuê dịch vụ sử dụng mô tô nước và bị một thanh niên trong nhóm này đánh vào phía mặt bên trái chị Linh.

Vụ việc được Công an huyện Ninh Phước đưa vào thụ lý theo thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. (Ảnh: Duy Quan)

Theo kết quả xác minh, chủ tài khoản Facebook “D. Linh Nguyễn”, là chị Nguyễn Diệu Linh (29 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Người có hành vi tranh cãi với chị Linh là anh Phạm Đình Dương (31 tuổi, trú thôn Hiệp Mỹ, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), là người cho thuê dịch vụ sử dụng mô tô nước tại Bãi Kinh.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định có nội dung sự việc như phản ánh thông qua tài khoản Facebook “D.Linh Nguyễn”. Vụ việc mâu thuẫn giữa chị Linh (khách du lịch) và anh Dương - nhân viên cho thuê mô tô nước tại khu vực biển Bãi Kinh là có thật. Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Ngày 7/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục làm việc với đại diện khách sạn Casa Maya việc khách du lịch bị hành hung tại khu vực Bãi Kinh, có hoạt động liên quan đến phương tiện vui chơi giải trí trên biển (chèo thuyền Sup).

Qua kiểm tra thực tế, hiện nay cơ sở có 4 thuyền Sup phục vụ du khách tự phát tại khu vực biển Bãi Kinh, tình trạng phương tiện còn mới, cơ sở chưa đảm bảo các điều kiện quy định.

Công an huyện Ninh Hải đã triệu tập làm việc đối với đối tượng Phạm Đình Dương, chủ cho thuê dịch vụ sử dụng mô tô nước tự phát tại bờ biển Bãi Kinh trong khuôn viên của khách sạn Casa Maya, cùng một số người có liên quan để xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng làm việc với các bên liên quan vụ việc. (Ảnh: Duy Quan)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã chủ động trao đổi thông tin với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vụ việc trên, thống nhất biện pháp xử lý về người và phương tiện tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa.

Chỉ đạo Đồn Biên phòng Vĩnh Hải phối hợp với Công an huyện Ninh Hải tiến hành kiểm tra giấy tờ liên quan đến con người và phương tiên mô tô nước do anh Phạm Đình Dương điều khiển và làm việc với anh Hoàng Hải Trung (37 tuổi, trú Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội), là người quản lý Công ty TNHH Casa Maya.

Đối với chị Nguyễn Diệu Linh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch liên hệ thăm hỏi, động viên và có thư xin lỗi đến chị Linh, đồng thời đề nghị chị Nguyễn Diệu Linh phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an huyện Ninh Hải đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị Nguyễn Diệu Linh tại Công an phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội. Công an huyện Ninh Hải đã yêu cầu giám định thương tích đối với chị Linh và đang chờ kết quả giám định.

Ông Nguyễn Khắc Hoà, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đối với hoạt động kinh doanh môtô nước tự phát tại Bãi Kinh, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp và trao đổi thông tin với chính quyền xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà để tuyên truyền, chấn chỉnh hoạt động của các cá nhân, hộ dân có hành vi lấn chiếm, lôi kéo khách du lịch trong khu vực Bãi Kinh thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận.

"Riêng Bãi Kinh liên quan đến 2 tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận, Đồn biên phòng Vĩnh Hải, Trạm kiểm soát Bãi Kinh cũng đã kiểm soát nhưng rất tiếc lại xảy ra sự cố trên. Vưa qua, UBND huyện cũng đã chỉ đạo ngành công an, cử cán bộ ra tận Hà Nội để tiếp xúc với bạn Linh để tiếp tục làm rõ nội dung phản ánh trên mạng xã hội để có cơ sở tiếp tục xử lý. Riêng việc cho thuê Sup cũng đã chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin kiểm tra tham mưu UBND huyện xử lý hành vi của đơn vị cho thuê Sup không đủ điều kiện hoạt động, chưa đảm bảo một số điều kiện quy định, chấm dứt hoạt động cho thuê Sup này", ông Hoà nói.