Công an lên tiếng về thông tin 'CSGT tẩn dân xong chạy'

"Hình ảnh video clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh không đúng bản chất sự việc, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an huyện Đắk Glong nói riêng và Công an tỉnh Đắk Nông nói chung. Lực lượng CSGT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, hoàn toàn không có việc đánh người", Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng công an huyện Đắk Glong khẳng định.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nam thanh niên (Ảnh: Ngọc Hùng).

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã đưa nam thanh niên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để kiểm tra sức khỏe và kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả xét nghiệm xác định thanh niên trên vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,216mg/ml. Sau khi nằm lại bệnh viện và tỉnh rượu, người này đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.