Công an Hoà Bình yêu cầu khắc phục nạn mua bán hoá đơn, Tổng cục Thuế nói gì?

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có văn bản gửi Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình về việc phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực thuế. Tổng cục Thuế cho biết cơ quan này đã nhận được công văn của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình về việc kiến nghị khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội qua kết quả điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng cục Thuế đánh giá cao kết quả điều tra vụ án. Vụ án đã góp phần đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Tổng cục Thuế sẽ hoàn thiện hơn nữa chính sách pháp luật để nâng cao hiệu quả trong phòng, chống tội phạm về thuế. Ảnh: Tổng cục Thuế Cùng với đó, Tổng cục Thuế ghi nhận các kiến nghị khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội trong lĩnh vực thuế, hóa đơn của cơ quan điều tra, đồng thời sẽ nghiên cứu hoàn thiện hơn nữa chính sách pháp luật để nâng cao hiệu quả trong phòng, chống tội phạm về thuế nói chung và hóa đơn nói riêng. Về công tác quản lý hóa đơn, Tổng cục Thuế đang kiểm thử để triển khai ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro nhằm đưa ra phương pháp quản lý hóa đơn, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kịp thời phát hiện chuỗi (hệ sinh thái) các doanh nghiệp được thành lập để mua, bán hóa đơn nhằm gian lận, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ nhằm hoàn thiện các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và bổ sung giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế gian lận hóa đơn. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác phối hợp với cơ quan công an. Trường hợp qua công tác quản lý thuế xác định người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan thuế phải thực hiện thu thập tài liệu, củng cố đầy đủ hồ sơ pháp lý để chuyển đến cơ quan công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền.