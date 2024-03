Công an Đồng Nai mở rộng điều tra vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra.

Đây là động thái mới nhất của Công an tỉnh Đồng Nai trong việc mở rộng điều tra vụ án buôn lậu liên quan chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 9/2020 để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung Tây nguyên.

Việc khởi tố trên để làm rõ hành vi của các bị can có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.