Công an 3 tỉnh chặn bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng

Tiếp đó, Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự ( Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy theo dấu vết nghi phạm lẩn trốn.

Đến 21h30, nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn đang điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 20 (đoạn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị trinh sát hình sự chặn bắt.

Tại Cơ quan điều tra, Sơn khai, sau khi bắt cóc bé gái thì chở lên TP.HCM và đưa vào một khách sạn rồi để tại đó. Công an có mặt khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn. Trong đêm, công an đã đưa bé về đoàn tụ với gia đình.