Con thương, con ghét

Ngay từ những năm học cấp 2, Ngọc Quỳnh (26 tuổi, quê Yên Thành, Nghệ An) đã loáng thoáng nhận ra cách bố mẹ thương yêu các con dường như không đồng đều.

Bên trọng, bên khinh

Theo Quỳnh kể, người anh cả luôn được ưu ái nhất vì học giỏi. "Mọi việc trong nhà anh không hề động tay đến, chỉ lo học. Bố mẹ cũng thương em gái tôi thật nhiều do bé nhất nhà. Còn tôi, dường như không có lý do gì để được yêu thương" - Quỳnh ấm ức nói.

Học hết THPT, Quỳnh đi làm công nhân, lương tháng bao nhiêu, cô chỉ giữ một ít để tiêu xài, còn lại gửi hết cho bố mẹ. Trong khi đó, người anh cả đi lao động hợp tác rồi lập gia đình không hề đếm xỉa đến món nợ chất chồng mà cả nhà vay để anh xuất ngoại. Vậy mà mỗi lúc nhắc đến, bố mẹ không chỉ hết lòng bênh vực người anh mà còn quay sang trách móc Quỳnh.

Đó cũng là nỗi lòng của anh Minh Trí (32 tuổi, ngụ Tân Hiệp, Kiên Giang). Anh tâm sự: "Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình do tôi gánh vác. Giỗ quảy, tiệc tùng trong nhà đều do tôi bỏ tiền túi ra lo. Từ xây nhà cho ba má đến nuôi các em ăn học cũng do một tay tôi.

Vậy mà từ trước đến giờ dường như ít khi nào ba má nghĩ đến tôi. Thời sinh viên, tôi phải tự bươn chải bằng đủ thứ nghề để có tiền đóng học phí. Đi làm, tôi tự vay mượn khắp nơi để mua nhà, cưới vợ.