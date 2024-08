Con 'nổi loạn vị thành niên' vì cha mẹ lặp đi lặp lại 6 hành vi này

Hiệu ứng này cũng áp dụng cho việc giáo dục con cái. Khi bố mẹ dễ dàng phủ nhận năng lực của trẻ ngay từ nhỏ, lớn lên trẻ rất dễ buông xuôi.

Một blogger nổi tiếng ở Trung Quốc từng chia sẻ câu chuyện về một đứa trẻ bị trầm cảm. Khi tái khám, thấy cậu bé đọc sách, bác sĩ khen: "Con thật chăm chỉ". Người mẹ ngồi cạnh mỉa mai: "Nó vờ chăm chỉ đó". Bác sĩ tiếp tục khen cậu bé tiến bộ trong giao tiếp, bà mẹ lại giễu cợt. Vị bác sĩ bất lực nói với người mẹ: "Tất cả nỗ lực của bác sĩ đều bị cô phá hỏng hết".

"Có bao nhiêu bố mẹ đang không ngừng chối bỏ và coi thường trẻ em như thế?", blogger đặt câu hỏi. Anh cho rằng, ngay cả khi đứa trẻ thực sự chăm chỉ, nó cũng bị người mẹ bóp méo thành sự giả tạo. Trong một môi trường gia đình u tối và tuyệt vọng như vậy, đứa trẻ nào lại không nổi loạn?

Trong tác phẩm dành cho thiếu nhi "Don't blame me, it's not my fault", tác giả Jimmy Liao viết: "Trẻ con thà bị cây xương rồng đâm còn hơn nghe lời giễu cợt từ người lớn. Ít ra vết sẹo còn có thể nhìn thấy để chữa lành, còn vết thương do bị coi thường lại là vô hình".

3. Không hiểu nhu cầu của con

Nhiều khi cha mẹ cảm thấy khó hiểu khi lũ trẻ không thể tự chơi một lúc và dù yêu cầu con đứng yên, nó vẫn nghịch ngợm.

Hầu hết trẻ nhỏ đều tràn đầy năng lượng, đến nỗi chúng thực sự cảm thấy cần chạy nhảy ngay lập tức. Vì vậy, thay vì cố gắng điều chỉnh con, bạn nên giúp chúng chuyển năng lượng vào một thứ gì đó có thể giúp con cân bằng, ví dụ, cho trẻ đi chơi công viên, đi đạp xe, chơi đá bóng hay bất kỳ môn thể thao nào chúng có thể vận động.