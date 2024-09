Con gái hạnh phúc từ mẹ

Tôi luôn tin rằng Trà My và Phương Nguyên nhà tôi sẽ hạnh phúc mai này. Vì mẹ của hai con là một người mẹ hạnh phúc. Vợ tôi là một người mẹ hạnh phúc không phải vì có tôi, một người chồng tốt (như nhiều người nghĩ vậy). Vốn là vậy, một phụ nữ hạnh phúc không được đo đếm bằng chồng họ, con họ, hôn nhân của họ thế nào. Nếu một phụ nữ chỉ thấy họ hạnh phúc khi họ có nhiều tiền, họ trẻ trung, xinh đẹp hay họ có chồng ổn, con ngoan thì đó chưa phải là một phụ nữ hạnh phúc đâu. Tôi thấy thế! Tiền bao nhiêu cũng chẳng nhiều, trẻ trung hay xinh đẹp cũng chẳng cưỡng được tuổi tác. Dựa vào chồng hay hôn nhân thì càng mong manh hơn. Vợ tôi là một người phụ nữ hạnh phúc. Tôi nghĩ nàng ấy có lấy ai thì người đó cũng sẽ như tôi. Là con gái của nàng tất sẽ trở thành những cô gái hạnh phúc. Một phụ nữ hạnh phúc là một phụ nữ biết mình xứng đáng được hạnh phúc dẫu cô ấy có bao nhiêu tiền trong tài khoản, thậm chí là phụ thuộc tài chính vào chồng. Bởi người mà nàng chọn làm chồng không phải người đàn ông mang hạnh phúc đến cho nàng mà phải là người đàn ông cùng nàng hạnh phúc. Những kiểu đàn ông tiêu cực hoặc độc hại đương nhiên sẽ chẳng có cơ hội tiếp cận. Người phụ nữ ấy không cần đàn ông mang hạnh phúc đến cho mình vì nàng có thể tạo ra hạnh phúc. Thứ nàng cần là người đàn ông ấy nhận ra và cùng nàng tận hưởng hạnh phúc đó, trân trọng nàng như một hạnh phúc của đời y. Tôi luôn tin rằng hai cô con gái của mình sẽ hạnh phúc mai này bởi tôi đã thấy ở mẹ chúng. Khí chất của một phụ nữ là gì nếu không phải là việc kiểm soát được cuộc đời của mình, sử dụng được cuộc đời của nàng Một- Cách- Hạnh- Phúc! Hai cô con gái của tôi rồi cũng sẽ như mẹ bởi mẹ luôn là thần tượng đầu đời, mẫu hình lý tưởng về cách trở thành một người phụ nữ. Nên làm mẹ chăm chỉ là dạy con về lao động. Làm mẹ hạnh phúc là dạy con cách để tìm thấy hạnh phúc. Làm mẹ không phụ thuộc vào chồng, độc lập chính là dạy con độc lập. Làm mẹ vui sẽ giúp nụ cười của con gái mình luôn rực rỡ. Làm mẹ biết kiểm soát cuộc đời mình sẽ giúp con học cách kiểm soát cuộc đời con. Còn nữa, tôi còn tin rằng mọi cô con gái đều có thể kiên cường khi mẹ của chúng chẳng bao giờ than van, đổ lỗi, cay nghiệt với ai. Cho dẫu cuộc đời quăng quật nàng ra sao, nếu như đủ kiên cường, đủ lòng tin vào bản thân thì con gái của nàng sẽ học được từ mẹ điều đó. Thưa những người mẹ giống như vợ tôi! Không phải là hãy sống như vợ tôi mà là hãy trở thành người phụ nữ khiến đàn ông chúng tôi vị nể và trân trọng. Không khó đâu. Trái lại, nó còn rất dễ khi bạn đủ lòng tin vào chính mình, bạn đã và đang nỗ lực trở thành một người phụ nữ như bạn muốn, thay vì làm một người vợ vật vã mãi vì chồng, vì con. Đừng cố theo kiểu mang hạnh phúc đến cho con, làm thế này để con hạnh phúc, làm thế nọ để con an toàn, con được bảo vệ. Hãy trở thành người mẹ khiến con tự hào, khiến con muốn noi theo, khiến con hạnh phúc vì có người mẹ như bạn! Theo PNVN