Con gái 5 tuổi hào hứng tập yoga cùng Trà Ngọc Hằng

Hiện tại, bé Sophia chính là điều quan trọng nhất với Trà Ngọc Hằng. Dù thường xuyên khoe con gái nhưng người đẹp cho biết cô luôn cân nhắc kỹ lưỡng mỗi khi để con gái lộ diện trước đám đông. Cô khẳng định không bao giờ lợi dụng con để đánh bóng tên tuổi.

Trà Ngọc Hằng (SN 1990) được biết đến là Hoa khôi Đất Mũi, top 10 siêu mẫu Việt Nam 2010, Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế người Việt năm 2011. Ngoài ra, cô từng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh. Hiện Trà Ngọc Hằng là mẹ đơn thân.

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trílần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5.000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đến với sự kiện, người tham gia sẽ nhận được các quyền lợi độc quyền như:

Vé tham gia đồng diễn tại chương trình

Vật phẩm kỷ niệm khắc tên và số thứ tự đặc quyền

Giấy chứng nhận bạn là một trong số 5.000 người góp phần tạo nên kỷ lục

Bộ Kit lên tới 5 triệu đồng: Voucher khám sức khỏe của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, thảm tập và áo của sự kiện, nước suối….