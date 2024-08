Con dâu nhờ tôi chăm cháu rồi suốt ngày trách bà nội dạy hư trẻ

Mấy hôm nay, đọc bài viết của những nàng dâu than vãn chuyện bị mẹ chồng can thiệp vào chuyện giáo dục con cái hay “tố” ông bà nội dạy hư trẻ nhỏ, tôi nghĩ đến mình mà thấy buồn lòng. Tôi cũng là mẹ chồng, là bà nội, cũng bị nàng dâu chê trách vì lý do tương tự dù mấy năm qua đem sức già ra giúp đỡ con cháu hết lòng.

Ở tuổi 66, trong khi bạn bè tôi dùng những năm tháng hưu trí, khi vẫn còn đủ sức khỏe để đi du lịch hoặc hằng ngày tụ họp cà phê, khiêu vũ…, tôi lại dành sức lực, thời gian cho cháu nội. Hồi con dâu ở cữ, tôi vừa chăm con vừa chăm cháu, đến lúc con dâu đi làm trở lại, phần lớn công việc chăm trẻ đều một tay tôi làm.

Hồi thằng bé còn nhỏ, tôi là người bế bồng, dỗ dành, chơi với cháu, cho cháu ăn, đẩy xe đưa cháu đi khắp khu tập thể để đút từng thìa cháo. Thằng bé lớn hơn một chút, vẫn là tôi đưa nó đi nhà trẻ rồi đón về, tắm táp, chơi với nó, chỉ cho nó đâu và màu xanh, đâu là hình tròn… Cho đến nay khi cháu nội được 5 tuổi, tôi có thể khẳng định bản thân là người dành nhiều thời gian cho thằng bé nhất, đến nỗi nó trở thành cái đuôi của bà nội, bám bà hơn bám mẹ.