Con dâu choáng váng khi biết được nguyên nhân vì sao bị mẹ chồng ghét

Tôi là người con dâu chăm chỉ, hiếu thảo nhưng vẫn bị mẹ chồng ghét và áp đặt. Tôi ở nhà chồng đến nay cũng đã được 5 năm, chừng đó thời gian là chuỗi ngày vất vả của tôi. Chồng tôi là người hiền lành, thương vợ, nhưng cuộc đời đúng là chỉ cho phép tôi chọn chồng chứ mẹ chồng lại không được lựa chọn. Mẹ chồng tôi là người rất khó tính, vốn không ưa con dâu nên khi sống ở nhà chồng tôi gặp rất nhiều sóng gió. Mẹ chồng giao cho tôi rất nhiều việc nhà, bắt tôi phải làm cẩn thận và nhanh. Mỗi một việc mà bà bắt tôi làm thì đó là mệnh lệnh, tôi không được cãi lại hay chậm trễ. Nếu như tôi không hoàn thành, hoặc không đúng ý của mẹ chồng, bà sẵn sàng chê trách tôi trước mặt cả nhà. Không ít lần tôi bị mẹ chồng gọi điện cho bố mẹ đẻ tôi để phàn nàn về con dâu. Bị mẹ chồng mắng, mới đầu tôi cũng sốc lắm, nhưng quen dần và cảm thấy mình không làm gì có lỗi, không việc gì phải buồn cả. Tôi cứ tự mình an ủi, vì chồng, vì con mà cố gắng chịu đựng. Cũng may, chồng con là niềm động viên lớn nhất để tôi làm tròn bổn phận của người con dâu. Nhưng buồn nhất là tôi rất hay bị mẹ chồng chê, nghèo trách đủ thứ. Mẹ chồng cố tình ghét con dâu vì lý do hết sức bất ngờ. Ảnh minh họa Nhiều khi tủi thân tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng mẹ chồng vẫn tỏ ra khó chịu, đến bây giờ tôi mới có câu trả lời cho việc vì sao bị mẹ chồng ghét. Cách đây một tuần, mẹ chồng có khách dưới quê lên chơi, tình cờ nghe được mẹ chồng nói xấu con dâu, nhà thông gia: "Tôi cứ tưởng con trai tôi lấy được vợ nhà khá giả thì sẽ được nhờ, nào ngờ nhà bên đấy rất ky bo. Con gái đi lấy chồng mà cho có 1 cây vàng, chẳng đáng là bao. Mà hồi trước ông bà ấy còn hứa cho con gái đất, mà mãi cho đến bây giờ đã cho gì đâu". Mẹ chồng tôi vẫn còn để bụng chuyện bố mẹ đẻ của tôi cho ít vàng trong lễ cưới, trong khi nhà chồng chỉ cho vỏn vẹn có vài chỉ. Còn chuyện đất cát, đúng là bố mẹ tôi có hứa cho, nhưng khi nào tôi cần tiền, lo việc gì đó thì bố mẹ tôi mới cho, chứ tự dưng cắt đất ra cho tôi bán tiêu pha hết. Tôi bị mẹ chồng ghét cũng chỉ vì chuyện đó nên rất bất ngờ. Mẹ chồng hay thúc giục tôi về xin đất, xin tiền bố mẹ đẻ để mang về nhà chồng. Tôi thấy chuyện này thật nực cười, gia sản của bố mẹ tôi vất vả bao nhiêu năm mới có. Mà chuyện nhà thông gia, mẹ chồng không liên quan nhưng lại cứ can thiệp vào. Bà chỉ biết vun vén có lợi cho bản thân, còn nhà người khác thì không quan tâm. Mẹ chồng hay xúi con dâu: "Đi làm gì cái xe máy, về nhà ngoại mà xin tiền mua ô tô đi có phải sướng hơn không", "Cứ cho con học trường xịn vào, học phí có cao thì về nhà ngoại mà xin"… Tôi rất buồn vì cách hành xử của mẹ chồng, bà luôn nhòm ngó gia sản của nhà thông gia, tức tối khi con dâu không được cho đất, cho tiền. Nhiều lúc mệt mỏi, tôi chỉ muốn ra ngoài ở dẫu có nhà thuê cũng vẫn hạnh phúc hơn là ở cùng mẹ chồng. Tôi phải làm gì để được mẹ chồng yêu mến? Tôi có nên làm theo những yêu cầu của mẹ chồng để đổi lấy sự yên ổn? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia đình và xã hội