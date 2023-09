Coi đua thuyền sông Kiến Giang

Chiều xuống, mặt sông yên ả. Tôi và em Minh, em Bảo được ông đưa ra bến Đá bơi sông. Ở Hà Nội, tôi bơi ở bể bơi khá giỏi rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bơi sông nên tôi hồi hộp lắm. Tôi nhớ mãi cảm giác thật huyền bí khi bàn chân tôi rón rén từng bước chạm xuống lòng sông. Dòng sông Kiến Giang mênh mông và mát lành với nhiều câu chuyện thú vị mà ông đã kể là đây. Tôi lội sông đến mức nước ngập ngang người rồi cởi áo phao ra để tôi cảm nhận rõ hơn dòng sông đang ôm ấp, vỗ về tôi bằng những nhịp sóng nhẹ nhàng. Chính dòng sông này đã nuôi dưỡng biết bao danh nhân nổi tiếng. Cụ Dương Văn An, người làng Tuy Lộc, là một trong những khai khoa của đất Quảng Bình trong lịch sử khoa bảng Việt Nam và từ đó ông đã nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp triều chính. Ông để lại nhiều khảo cứu văn hóa có giá trị, đặc biệt là cuốn “Ô châu cận lục” được ông biên soạn vào năm 1555 là một trong những cuốn địa chí đầu tiên của nước ta. Tôi cũng tình cờ mới mua được cuốn “Ô châu cận lục” của ông trong một nhà sách quen trên phố Đinh Lễ.

Tôi được đi “cháy phố” khắp huyện Lệ Thủy. Mẹ tôi đưa tôi đến thăm nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá rồi qua thăm đền thờ cụ Dương Văn An ở làng Tuy Lộc. Mẹ tôi cho tôi thăm tất cả các di tích gặp trên đường đi nên tôi biết được thêm nhiều danh nhân của vùng đất này.

Khu nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá.

Tôi vui với niềm vui của mọi người dân trên đường đi mà tôi gặp. Một số người chào mẹ tôi rất thân thiện. Mẹ tôi bảo, mẹ tôi cũng vui vì được bà con ở đây còn nhớ đến. Mấy năm trước, mẹ tôi có vận động và về trao quà hỗ trợ bà con ở đây trong đợt lũ lụt lớn. Qua làng An Xá, mẹ tôi dừng xe lại cho tôi ngắm thật gần con đò giành giải nhất năm ấy đang nằm nghỉ ngơi ven sông và mẹ tôi chụp một vài kiểu ảnh làm kỷ niệm. Không khí ăn mừng bao phủ ở khắp mọi nơi. Dường như, làng nào cũng là làng chiến thắng. Khi thấy xe hai mẹ con tôi ngang qua, một nhóm người đang ngồi chiếu bên bờ sông ăn uống cùng nâng cốc “Chúc mừng! yo yo” rất vui vẻ. Mẹ tôi cũng vui cười chúc mừng lại khiến tôi còn tưởng vẫn là người quen của mẹ trong những lần công tác trước đây tại Quảng Bình.

Cuộc đua, bơi thuyền kết thúc. Giải nhất thuộc về đội làng An Xá - làng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đội Mỹ Thủy của ông mệ tôi đạt giải nhì. Khắp trong nhà, ngoài ngõ đâu đâu cũng râm ran bàn tán, bình luận về các đội đua bơi. Có những trai bơi đã cố hết sức mình tới mức nhập viện sau cuộc đua. “Thương rứa, thương rứa…” tôi nhớ mãi nét mặt xót xa của bác Hiền là vợ bác Dương nói thương đội đối thủ. Tôi cảm thấy trong cuộc đua, đò của riêng từng làng nhưng tấm lòng nhân hậu người dân Lệ Thủy là chung, là một.

Chân dung Danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh.

Vùng đất địa linh nhân kiệt, mạch nguồn dòng nước Kiến Giang đã bồi đắp nên chí khí của Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, bậc tướng quốc tài ba thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Năm 1698 ông kinh lược Gia Định, chính thức xác lập chủ quyền của người Việt tại mảnh đất phương nam trù phú này. Quê hương Quảng Bình luôn thường trực trong nỗi nhớ nên mỗi khi một vùng đất mới được khai khẩn, ông luôn đặt yếu tố “Bình” vào tên các địa danh, chẳng hạn như: “Bình Dương, Bình Điền, Bình Phước, Tân Bình...”. Nguyễn Hữu Cảnh còn ghi dấu ấn với nhiều lần cầm quân bình định biên cương. Ông đã thành công không phải bằng những trận quyết chiến với gươm đao hao tổn xương máu mà bằng những chính sách ôn hòa, đánh giặc bằng mưu trí, thu phục lòng người. Nguyễn Hữu Cảnh thật không hổ danh là cháu 9 đời của Nguyễn Trãi - vị đệ nhất khai quốc công thần thời nhà Lê nổi tiếng với chiến lược quân sự “mưu phạt tâm công”.

Tiếp thu tinh thần, tư tưởng “lấy dân làm gốc” của các bậc tiền nhân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người làng An Xá là một nhà quân sự lỗi lạc với ba yếu tố cốt lõi: Lấy dân làm gốc – Lòng yêu nước – Chiến tranh nhân dân. Ông đã lãnh đạo quân và dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Và còn biết bao danh nhân khác của đất Lệ Thủy đã lớn lên bên dòng sông Kiến Giang này.

Hà Nội vào thu với nắng vàng rất nhẹ, tôi nhớ cái nắng rát Quảng Bình. Tôi nhớ nắng chiều tỏa trên sông lấp lánh, ông ngồi Bến Đá cười hiền nhìn chúng tôi bơi lội. Chiều nay, tôi đạp xe một mình trên đường phố càng nhớ khi tôi đội nón đạp xe chở em Minh đi trên đường quê Lệ Thủy xanh mướt nhà ông mệ.

Lăng Mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở Lệ Thủy.

Dịp này, tôi hay vào trang facebook của những người quê Lệ Thủy, ai cũng cập nhật trạng thái tin tức, bình luận rất sôi nổi về đua bơi khiến tôi càng náo nức. —“Lệ Thủy ngày xưa đã nghe tiếng: Nốc bơi An Xá, chựa lã Kẻ Tuy. An Xá có 2 người biệt tài không có làng mô có. Đó là ông Khoán Trẹo bắt nốc, với Bà Lổ là người cổ động viên cho bơi đua có một không hai trong mọi giải bơi đua thuyền truyền thống trong nước và toàn thế giới”. - “An Xá 10 năm mới quay lại ngôi vương năm ngoái, chiếc đò An Xá hiện tại hay thì miễn bàn, tuy nhiên cứ “ra khơi mới biết khơi dài có lên sân khấu mới biết ai tài hơn ai”. Tân Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy không dễ để người khác nói trạng mô”.

Tuần trước, bác Mỹ Nhàn - bác A5 mang ra Hà Nội cho tôi chùm dâu da trong vườn mệ - thứ quả chín đỏ vào mỗi dịp Tết Độc lập - đặc trưng của xứ Lệ - Quảng Bình. Bác bảo tôi theo bác về quê với ông mệ luôn. Bây giờ về Lệ Thủy là tàu đưa về tận ga Mỹ Trạch, rất gần nhà ông mệ. Tôi tưởng tượng, dưới tán bàng sân ga có ông mệ nở nụ cười hiền đón tôi.

“Mùng 2 tháng 9 về Lệ Thủy xem đua bơi nghe!”.

Tôi chỉ có thể tưởng tượng, nhớ lại thôi, chứ năm nay (với lý do đặc biệt) tôi không về quê được. Giọng nói của mệ vang mãi trong tôi, giục lòng tôi trở về....