Cơ quan thuế - công an phối hợp điều tra xử lý vi phạm trong thương mại điện tử

Cục Thuế TP. Hà Nội rà soát nghĩa vụ thuế để khoanh vùng đối tượng có dấu hiệu vi phạm, phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ chuyển cơ quan công an để phục vụ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trước sự thay đổi nhanh chóng trong phương thức hoạt động kinh doanh, chuyển đổi số và đặc biệt là sự bùng nổ của hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, thì hình thức kinh doanh thương mại điện tử đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều tiện lợi cũng như đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của xã hội. Trên cơ sở thực hiện thành công Chỉ thị 18 và Đề án 06 của Chính phủ, cơ quan thuế đã nắm bắt được nguồn dữ liệu định danh, kết nối cơ sở dữ liệu về dân cư với thông tin quản lý của các ngành nói chung và ngành thuế nói riêng. Cán bộ cơ quan thuế và cơ quan công an kiểm tra tang vật của đối tượng vi phạm Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phối hợp với các cơ quan chức năng (UBND các cấp, cơ quan công an…), các cơ quan thông tấn báo chí để truyền tải thông tin tới các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để nắm bắt, chủ động thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đơn vị hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục về đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử. Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã cùng cơ Công an Thành phố Hà Nội phối hợp trong việc tuyên truyền về quy định liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính thuế và hóa đơn, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế của người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Với những nỗ lực đó, tính đến 8/2024, Cục Thuế TP. Hà Nội đã xây dựng danh bạ quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử gồm hơn 75.000 tổ chức cá nhân, trong đó đưa vào quản lý hơn 37.000 hộ kinh doanh, hơn 9000 cá nhân. Số thu trên lĩnh vực thương mại điện tử từ hộ kinh doanh, cá nhân đạt hơn 1000 tỷ đồng, tăng 265% so với cùng kỳ năm 2023. Cơ quan công an đọc lệnh khám xét trụ sở công ty có hành vi vi phạm Bên cạnh những cá nhân, tổ chức thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và đang hưởng lợi ích lớn từ những thuận lợi trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử mang lại, thì một số đối tượng đã lợi dụng hình thức này để thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cục Thuế TP. Hà Nội chủ động rà soát nghĩa vụ thuế để khoanh vùng đối tượng có dấu hiệu vi phạm, phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ có liên quan chuyển cơ quan công an để phục vụ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cụ thể, tại vụ việc ở Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC, Cục Thuế TP. Hà Nội cùng với Công an TP. Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, trong việc rà soát, phân tích, nghiên cứu hồ sơ ban đầu. Từ đó 2 cơ quan đã làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng trong việc sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu hàng trăm tỷ doanh thu bán hàng và trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước. Qua vụ việc đã được phát hiện, cơ quan thuế cũng gửi cảnh báo tới tất cả người nộp thuế việc nghiêm túc thực hiện việc kê khai đầy đủ, nghĩa vụ thuế đóng góp cho ngân sách nhà nước. Quốc Tuấn