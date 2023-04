Có nên chặn TikTok tại Việt Nam?

Ủng hộ việc quản lý các mạng xã hội, trong đó có TikTok nhưng đại biểu Lê Thị Thanh Lam cũng thừa nhận đây là việc làm rất khó. “Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua nói chung đã đi vào thực tiễn. Luật đã chỉ rõ hành vi nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng nhưng hiện nay với mức xử phạt những hành vi vi phạm trên môi trường mạng tôi thấy còn quá nhẹ, do đó, chưa đủ sức răn đe”.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn Phụ trách, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ nêu thêm những khó khăn trong việc quản lý các nền tảng xã hội, trong đó có TikTok: "Quy định tại Điều 26, 27 và Điều 53 của Luật An ninh mạng còn chồng chéo với Luật An toàn thông tin mạng. Có những nội dung của Luật An toàn thông tin mạng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, trong Luật An ninh mạng lại đưa hết về Bộ Công an quản lý vấn đề này. Cho nên, về phương diện pháp luật, nếu so sánh hai luật này chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Điều này gây khó khăn cho đội ngũ thực thi pháp luật”.

Các đại biểu hy vọng, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp kịp thời xử lý những sai phạm của TikTok nói riêng và các nền tảng xã hội nói chung, cần nâng cao giám sát và quyết tâm dẹp bỏ những nội dung xấu, độc hại trên mạng xã hội, tránh thực hiện theo hình thức “cưỡi ngựa xem hoa”.

Việt Nam xếp thứ 6 trong tổng số 10 quốc gia có lượng người dùng TikTok nhiều nhất thế giới (khoảng gần 50 triệu người dùng). Theo số liệu của DataReportal, đến tháng 2/2023, Việt Nam có khoảng 77,93 triệu người dùng Internet. Như vậy, có đến 64% người dùng Internet tại Việt Nam đang sử dụng TikTok.

