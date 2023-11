Cơ hội cho 8 cầu thủ trẻ ở đội tuyển Việt Nam

Ngoài ra, đây cũng là phương án khỏa lấp những vị trí chưa kịp lên tập trung do bận thi đấu ở câu lạc bộ. Nhờ vậy, quá trình tập luyện của đội tuyển Việt Nam luôn diễn ra với quân số vừa đủ, không bị hao hụt và rơi vào thế bị động.

Huấn luyện viên Troussier luôn triệu tập một nhóm cầu thủ trẻ dự phòng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

Ở đợt hội quân này, bên cạnh việc triệu tập 32 cầu thủ có phong độ cao, huấn luyện viên Troussier cũng gọi thêm 8 gương mặt trẻ khác gồm thủ môn Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), hậu vệ Nguyễn Quang Huy (Bà Rịa Vũng Tàu), tiền vệ Hà Văn Phương (Công an Hà Nội), Trần Mạnh Quỳnh (Sông Lam Nghệ An), Trần Nam Hải (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Thái Quốc Cường (Bà Rịa Vũng Tàu), tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Đông Á Thanh Hóa) và Bùi Vĩ Hào (Bình Dương).

Trong bối cảnh 5 cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội là Văn Quyết, Tuấn Hải, Hùng Dũng, Xuân Mạnh, Văn Tùng và 2 gương mặt thuộc biên chế câu lạc bộ Hải Phòng là Đình Triệu và Việt Hưng hội quân muộn vì thi đấu ở giải châu Á, thì sự bổ sung 8 gương mặt trẻ kể trên đảm bảo cho quá trình vận hành, rèn luyện của ông Troussier.