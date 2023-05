Cô giáo trường mầm non tát bé trai 31 cái trong bữa ăn trưa

Trường mầm non Tuổi Ngọc (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã có quyết định chấm dứt hợp đồng với giáo viên Nguyễn Thị Bích Hường do có hành vi đánh học sinh.

Trước đó, sau khi nhận đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Thảo (33 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) về vụ việc con trai Hoàng Mạnh Hùng (2 tuổi) bị bạo hành, ngược đãi tại Trường mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hòa), công an phường An Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã mời đại diện nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường lên làm việc cùng phụ huynh học sinh.