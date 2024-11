Cô gái khó xử khi người yêu cũ làm cùng cơ quan liên tục quấy rối

Gần đây, anh còn lấy ảnh cũ của cô làm video rồi ghép những bài hát yêu đương vào gửi cho cô. Cô đã gặp anh nói chuyện, hỏi lý do anh làm thế nhưng anh không nói... Đó chính rắc rối của cô gái kết nối với Thanh Tâm hôm nay. Cô và người yêu cũ làm cùng cơ quan. Họ đã có hơn 2 năm gắn bó. Nhưng vì cô hơn anh mấy tuổi, lại là người tỉnh xa nên bố mẹ anh ngăn cấm quyết liệt. Anh dù rất yêu cô nhưng lại không thể hiện chính kiến với bố mẹ nên cuối cùng hai người quyết định chia tay. Gần 1 năm sau thì cô có người mới. Vì cả hai đều xác định đến với nhau để cưới, lại hợp nhau trong cả nói chuyện, sở thích, quan điểm sống nên họ nhanh chóng về chung một nhà. Cô cũng giữ mối quan hệ tốt với người yêu cũ. Khi cô có người yêu mới, anh vẫn vui vẻ, bình thường. Trong đám cưới của cô, anh cũng cư xử điềm đạm. Thế nhưng 2 tháng nay, vì cô cấn bầu, người như ốm dở, chồng cô đưa đón hằng ngày, thậm chí buổi trưa cũng sắp xếp công việc qua cơ quan cùng cô đi ăn, người yêu cũ bắt đầu có ứng xử khác. Anh thường nhắn tin cho cô, nhắc lại những kỷ niệm cũ của 2 người. Gần đây, anh còn lấy ảnh cũ của cô làm video rồi ghép những bài hát yêu đương vào gửi cho cô. Cô đã gặp anh nói chuyện, hỏi lý do anh làm thế nhưng anh không nói. Cô yêu cầu anh đừng làm những việc này, dễ gây hiểu lầm. Nhưng anh vẫn tiếp tục có những hành động kỳ quặc như vậy. Cô rất mong Thanh Tâm tư vấn cho cô cách ứng xử với việc này sao cho khéo léo vì cô yêu công việc và yêu cơ quan, không muốn thay đổi chỗ làm vì việc này. Đây là một tình huống khá nhạy cảm, chắc chắn cô ấy cần một cách xử lý tinh tế nhưng cũng rõ ràng để đảm bảo duy trì sự ổn định trong công việc và gia đình mình. Theo Thanh Tâm, trước tiên, cô ấy cần kiên định lập trường của mình. Cô ấy đã có cuộc trò chuyện trực tiếp với người yêu cũ và yêu cầu anh ta dừng các hành động đó nhưng anh vẫn tiếp tục. Điều này cho thấy, có thể người yêu cũ của cô chưa hiểu được ranh giới giữa tình cảm quá khứ và hiện tại. Cô cần khẳng định rõ ràng lần nữa rằng, những việc anh ấy đang làm không chỉ gây bất tiện mà còn làm cô khó xử trong cuộc sống gia đình. Cô có thể nhắc lại rằng điều quan trọng nhất với cô bây giờ là gia đình và công việc. Cô cũng nên thể hiện sự kiên quyết qua hành động của mình. Nếu anh ta tiếp tục, cô có thể lựa chọn cách không phản hồi những tin nhắn hay video đó, hoặc nếu có, chỉ nên phản hồi một cách ngắn gọn, lịch sự mà không thể hiện sự quan tâm đến quá khứ. Điều này sẽ giúp người yêu cũ dần nhận ra giới hạn và bớt gửi tin nhắn hoặc tiếp cận cô. Vì làm cùng cơ quan khiến họ phải gặp nhau hàng ngày, cô có thể chủ động điều chỉnh mức độ thân mật trong giao tiếp. Hạn chế các cuộc trò chuyện riêng tư sẽ giúp anh hiểu rằng mối quan hệ của hai người chỉ còn là đồng nghiệp. Cô có thể chia sẻ khéo léo với chồng về tình huống này một cách ngắn gọn và bình tĩnh. Điều này sẽ giúp anh cảm thấy được tôn trọng và an tâm hơn về cô. Tuy nhiên, cô nên nhấn mạnh rằng mình đang tìm cách xử lý tình huống và chưa cần anh can thiệp để tránh xáo trộn không cần thiết. Trong trường hợp cô đã thử mọi cách nhưng không hiệu quả, cô có thể cân nhắc việc nhờ hỗ trợ từ cấp quản lý hoặc phòng nhân sự cơ quan để giải quyết tình huống. Một công ty chuyên nghiệp sẽ luôn hỗ trợ nhân viên để tạo ra môi trường làm việc lành mạnh. Thanh Tâm luôn nhắc cô nhớ rằng, việc đặt ra ranh giới rõ ràng và nhất quán không phải là hành động làm tổn thương người khác mà là bảo vệ sự bình yên cho chính mình và gia đình. Theo Phụ nữ Việt Nam