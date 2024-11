Cổ đông thoái vốn cuối năm: Người hồ hởi, kẻ cuống cuồng

Tình hình thoái vốn đầu tư cuối năm vừa tiếp tục có các tín hiệu trái ngược ở nhiều công ty, phần nào phản ánh bức tranh kinh doanh trong năm 2024. Cụ thể, tại Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun), cổ đông ngoại TAEL Two Partners vừa đăng ký bán toàn bộ 6,4 triệu cổ phần còn lại sau một năm ròng rã thoái vốn liên tục nhưng lại ít người mua vì nhiều nguyên nhân khách quan.



Nắm giữ 6,4 triệu cổ phiếu VNS, tương đương 9,49% vốn của Vinasun, quỹ đầu tư mong muốn được triển khai việc bán trong thời gian từ 15/11 đến ngày 13/12 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. TAEL Two Partners liên tục muốn thoái vốn tại Vinasun. Có thể thấy, lần thoái vốn này của TAEL Two Partners sẽ là một thương vụ "cắt lỗ" khi ước tính, quỹ ngoại đã tốn hơn 382 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn thứ hai của Vinasun với tỷ lệ 18,3%.



Về tình hình của Vinasun, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Vinasun đạt 778 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế còn xấp xỉ 60 tỷ đồng, sụt giảm hơn 52% so với mức thực hiện năm trước.



Tương tự với Vinasun, ông Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên HĐQT CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) cũng đăng ký bán toàn bộ hơn 1 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 4,36% vốn SJE trong thời gian từ 21/11-20/12/2024.



Đáng lưu ý, đây là lần thứ 3, ông Sơn đăng ký bán lượng cổ phiếu trên. Hai lần trước, giao dịch đều không thành với lý do chưa đáp ứng được giá mong muốn.



Trong khi đó, DNP Water - đơn vị thành viên của DNP cũng vừa thông qua công ty con là Saigon Water thoái vốn khỏi các khoản đầu tư tại nhà máy nước Tân Hiệp 2 và BOO Thủ Đức.



Dựa trên nghị quyết được ban hành, công ty đã ký hợp đồng với các bên mua và sẽ hoàn thiện giao dịch trong tháng 12. Dự kiến, Công ty sẽ thu về hơn 900 tỷ đồng tiền mặt và lợi nhuận của khoản đầu tư là gần 700 tỷ đồng. DNP Water vừa thoái vốn, vừa tối ưu nguồn đầu tư lĩnh vực nước sạch. Ảnh: Linh Nguyễn. DNP Water hiện đầu tư hạ tầng cấp thoát nước tại Việt Nam với nhiều nhà máy nước tại 13 tỉnh thành. Ngoài DNP, DNP Water còn có Samsung E&A là cổ đông chiến lược nắm giữ 24%. Hàng năm, DNP Water vẫn đang xây dựng từ 1, 2 dự án mới tại các tỉnh có tiềm năng kinh tế hoặc gặp những thách thức về hạ tầng cấp nước bền vững.



Cụ thể, tháng 9/2024, công ty khánh thành giai đoạn 1 nhà máy nước Sơn Thạnh - Khánh Hòa có quy hoạch hạ tầng 100.000m3/ngày đêm, và tháng 11/2022 khánh thành nhà máy BOO Sapa 15.000m3 /ngày đêm. Công ty đang cụ thể hóa mục tiêu trong 5 năm tới có thể tham gia xây dựng 2 nhà máy vùng cho Miền Tây có tổng công suất 1.200.000m3 nước/ngày đêm (Một nhà máy Vùng 1 cho 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An và 1 Nhà máy hạ tầng cấp nước cho bán đảo Cà Mau gồm các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng). Cổ phần hóa công ty có vốn nhà nước tiếp tục được triển khai theo lộ trình được phê duyệt. Ở lĩnh vực đầu tư công, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2024, thoái vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp (F1) với tổng giá trị phần vốn nhà nước là 145 tỷ đồng, thu về 157 tỷ đồng. Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp đã thoái vốn tại 3 doanh nghiệp (F2) với giá trị 40,9 tỷ đồng, thu về 182 tỷ đồng.