Cô đồng ‘đúng nhận sai cãi’ khăng khăng: Không biết gì, không nhớ gì

Theo công an, khi được hỏi, Hương không chịu nói gì hoặc kiên quyết nói: "Không biết gì, không nhớ gì".

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ việc, Công an thị xã Kinh Môn gặp cả trở ngại về phía đối tượng bị tố cáo và người làm đơn tố cáo. Đối tượng bị tố cáo là cô đồng Trương Thị Hương (SN 1987, ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) chuyên nhận tiền xem bói, hầu đồng và hứa nếu làm lễ sẽ tai qua nạn khỏi, đối tượng này không chịu hợp tác với cơ quan điều tra.

Công an thị xã Kinh Môn cho biết, sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí và đơn tố cáo của người dân về hiện tượng cô đồng Trương Thị Hương có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức làm lễ hầu đồng, đơn vị này đã ra quyết định phân công xử lý nguồn tin báo tội phạm từ 22/2.

Chiều 5/8, trao đổi riêng với phóng viên Dân trí, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tiết lộ lý do vì sao thời gian điều tra về "cô đồng bổ cau" Trương Thị Hương lại kéo dài.

Về phía những người tố cáo cô đồng Hương, do ngại bị dư luận chê cười là u mê dại dột nên chấp nhận mất tiền và không muốn hợp tác với cơ quan điều tra.

Vị đội trưởng điều tra viên cho biết, mặc dù nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân đến từ Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên nhưng Công an thị xã Kinh Môn quyết định chọn trường hợp tố cáo của anh Trần Thế Xuân ở Hải Phòng để điều tra trước. Lý do là anh Xuân không ngại dư luận, sẵn sàng cung cấp đầy đủ bằng chứng và lời khai cho cơ quan chức năng.

Anh Trần Thế Xuân, nhân vật trong bài mà Báo Dân trí đã phản ánh, có bằng chứng chuyển khoản cho cô đồng, có file ghi âm quá trình cô đồng hứa nếu đóng 180 triệu đồng làm lễ sẽ giúp anh bán được nhà. Tuy nhiên, làm lễ xong nhà vẫn không bán được, anh này tố cô đồng ra công an.

Theo phụ trách đội điều tra viên Công an thị xã Kinh Môn, vụ việc này được Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo sát sao vì được dư luận cả nước quan tâm. Vì vậy, sau 3 tháng điều tra, đến tháng 5 năm nay, chính quyền Hải Dương đã họp 3 bên, 2 cấp gồm công an, viện kiểm sát và tòa án giữa thị xã Kinh Môn và tỉnh Hải Dương để trao đổi, xin ý kiến về vụ việc này.