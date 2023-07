Clip: Nước cuồn cuộn trong cơn mưa lớn ở TP HCM

Theo ghi nhận, khoảng 20 phút sau cơn mưa lớn, đường Đặng Thị Rành, Đỗ Xuân Hợp, Võ Văn Ngân, Hoàng Diệu 2 (TP Thủ Đức); Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp); Chu Văn An (quận Bình Thạnh)... nước lênh láng.

Xe chết máy giữa đường

Tình trạng trên cũng xảy ra trên đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp), nhiều xe máy chọn cách leo lên vỉa hè di chuyển hoặc dừng chờ nước rút.

Chưa kể, nhiều người cũng không thoát khỏi cảnh xe chết máy giữa đường, dắt bộ giữa dòng nước xiết.



Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều nay (14-7), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía Bắc đảo Lu-Dông (Phi-lippin) đi vào Biển Đông. Vào lúc 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.



Người dân chật vật di chuyển

Cũng theo đơn vị này, do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới này nên trong những ngày tới, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.