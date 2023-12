Clip người mẹ trẻ xinh đẹp liệt tay tắm cho con bằng chân gây xúc động

Your browser does not support the video tag.

Bà mẹ tắm cho con bằng chân gây sốt mạng. (Nguồn: Tường Vy - Đôi Chân Thiên Thần)

Ban đầu, nhiều người xem thót tim vì lo lắng khi thấy người phụ nữ trẻ cố giữ đứa trẻ non nớt bằng đôi tay bị teo và dùng chân tắm gội cho bé.

Tuy nhiên, sau khi xem tiếp, họ yên tâm vì mọi động tác từ tắm gội, lau rửa, mặc đồ và các hoạt động chăm sóc khác đều được cô thực hiện thuần thục, khéo léo bằng chân.

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, đoạn video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, và câu chuyện phía sau càng khiến mọi người bất ngờ.

Bà mẹ trẻ trong đoạn video là Phan Tường Vy (28 tuổi, sống ở Đà Lạt, Lâm Đồng). Tường Vy tâm sự, vì bà ngoại em bé đi vắng nên cô tắm cho con gái hơn 1 tháng tuổi.

Dù có chồng ở nhà nhưng Vy không yên tâm khi để anh tắm cho con. Trước đây khi sinh con trai đầu lòng, cô thường tắm cho con nên rất tự tin và có nhiều kinh nghiệm.