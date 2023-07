CLIP: Mưa lũ đang gây thiệt hại nặng ở Bắc Tây Nguyên

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có mưa ở nhiều nơi, lượng mưa có nơi đến 120mm. Trong những ngày tới, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, mưa lớn cũng đã làm vỡ đường tạm phục vụ thi công cống Ia Pết, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê. Việc này đã khiến cho việc lưu thông của người dân gặp nhiều trở ngại.

Người dân đã ghi lại được cảnh nước lũ dâng lên ở nhiều nơi.

Theo Người Lao Động