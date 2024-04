Clip 1 phút Thùy Tiên hóa quý cô cổ điển, lộ bí quyết để trông không 'già'

Phần lông mi sẽ được làm mỏng nhẹ, để đôi mắt thêm phần lấp lánh, chuyên gia trang điểm dùng thêm nhũ tán đều bầu mắt, song anh dùng tay thay vì cọ cho chất nhũ được lan tỏa đều hơn, không vón cục.

Đặc biệt, một gợi ý được đưa ra cho các nàng là thử dùng son đỏ cam thay các tông màu đỏ đậm để không bị "già", vẫn giữ được nét trẻ trung mà vẫn kiêu sa khi trang điểm với kiểu cổ điển.