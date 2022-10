Chuyện vụ án Tina Dương và sự lệch chuẩn về ‘thần tượng’

Những ai theo dõi 'drama' này, sẽ ngạc nhiên, hiếu kỳ khi Tina Dương xuất hiện không hề có chút sợ hãi, vẫn vô tư cười nói, giao lưu như thể hiện mình là một người nổi tiếng.

Tina Dương khoe mình giờ là tâm điểm được các Youtube săn đón, nhiều nhãn hàng mời livestream quảng cáo… và thậm chí tuyên bố, đang lên kế hoạch xuất bản cuốn sách để đời.

Nhiều ý kiến cổ xuý khi Tina Dương xuất hiện trên sóng livestream. Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đó, Tina Dương có những phát ngôn như bỡn cợt với pháp luật. Cụ thể, có lần livestream, Tina Dương kể, khi bị Công an TP Phan Thiết mời lên làm việc lần thứ 2, cô đã chuẩn bị nhiều quần áo, đồ dùng để đi tù nhưng do công an chưa cho… đi tù. Hay khi kết thúc livestream, Tina nói rõ “thôi tạm biệt mọi người nha! Mình đi ngủ đây, để mai mình còn đi tù..”.

Khi Tina Dương vừa xuất hiện trên livestream, lập tức lượng người theo dõi đông đảo, lên đến hàng chục ngàn người. Rất nhiều ý kiến chỉ trích, bức xúc về sự trơ trẽn, xem thường pháp luật; nhưng kỳ lạ là có nhiều người xem Tina Dương là 'thần tượng', cổ xuý cho lối sống lệnh lạc…

Không ít ý kiến còn 'hăng hái' hơn, đại loại như: tuyên bố ủng hộ Tina Dương khắc phục hậu quả; chúc Tina kiên cường… Thậm chí có những người theo dõi livestream còn tặng vật phẩm có giá trị quy đổi hay gửi quà tặng trực tiếp, chuyển tiền vào tài khoản.

Có thể nói, hiện tượng Tina Dương trong thời gian qua đã gây bức xúc. Càng lo ngại hơn khi có bộ phận người trẻ cổ xuý, thần tượng cô gái này...Biết đâu sẽ học theo, bất chấp để nổi tiếng, hình thành những nhân cách lệch lạc, lối sống méo mó...