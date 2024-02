Chuyên gia chống hacker đang thiếu hụt trầm trọng

Báo cáo cũng ghi nhận sự thiếu hụt về nhân lực quản lý các trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC). Trong đó, nguồn nhân lực ở 2 vị trí thẩm định an toàn thông tin và an ninh mạng được đánh giá ở mức thấp. Theo khảo sát, vị trí có số lượng tuyển dụng ít nhất nhưng vẫn có nhu cầu tuyển dụng cao là thám báo mối đe dọa (32%).

Khi xem xét nhu cầu theo các ngành, báo cáo cho thấy khu vực chính phủ hiện thiếu gần một nửa (46%) số nhân lực về bảo mật để chống lại hoạt động của các băng nhóm hacker và tội phạm mạng.

Ngành viễn thông cũng chứng kiến sự thiếu hụt chuyên gia về bảo mật ở mức 39%, kế đó là ngành bán lẻ, bán sỉ và chăm sóc sức khỏe với 37% vị trí còn trống. Các ngành có ít vị trí tuyển dụng InfoSec nhất là CNTT (31%) và dịch vụ tài chính (27%).