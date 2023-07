Chuyên gia: Bão số 1 đạt cực trị, gây giông lốc cách hàng trăm km

Ông Hưởng nhận định, trọng tâm mưa đã thay đổi một chút so với những dự báo trước. Theo đó, mưa lớn sẽ tập trung ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng. Khu vực Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ sẽ có lượng mưa thấp hơn.

Dự kiến mưa sẽ diễn ra từ đêm 17 - 19/7, khu vực Đông Bắc có lượng mưa phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 400 mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to 100-200 mm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 70-120 mm.

"Đề phòng mưa lớn gây ngập úng đô thị. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Ngoài mưa lớn cần đề phòng giông lốc, khi bão vào vịnh Bắc Bộ, những vùng xa như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, cách tâm bão hàng trăm km có thể có giông, lốc mạnh", ông Hưởng nói.

Vị chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, Trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Thanh Hóa.