Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2: Cựu phó giám đốc sở lĩnh 12 năm tù

Trong vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên Trần Tùng nhận mức án 12 năm tù cho 2 tội danh. Chiều 27/12, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết dành cho 17 bị can trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu. Bị cáo Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 5 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hình phạt 12 năm tù. Cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên bị dẫn giải tới toà. Bị cáo Nguyễn Văn Văn, cựu Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và Lê Ngọc Tường, cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cùng bị phạt 2 năm tù về tội Nhận hối lộ. Ba bị cáo khác cùng bị xét xử về tội Nhận hối lộ nhận mức án từ 18 tháng tù treo đến 2 năm tù. Cựu cán bộ công an Nguyễn Xuân Thông bị phạt 12 tháng tù treo về tội Che giấu tội phạm. Đối với nhóm bị cáo phạm tội Đưa hối lộ, người nhận mức án cao nhất là cựu Phó phòng Vận tải hàng không Vũ Hồng Quang với 3 năm 6 tháng tù, các bị cáo còn lại nhận các mức án từ 12 tháng tù treo đến 3 năm tù. Trước đó, trong suốt quá trình thẩm vấn và tranh luận công khai tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải, mong Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh phạm tội để cho họ được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp tiền để khắc phục một phần hậu quả của vụ án. Khi phiên tòa diễn ra, nhiều bị cáo nộp thêm tiền với mong muốn tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án. Hội đồng xét xử đánh giá, đây là vụ án tham nhũng có diễn biến phức tạp, xảy ra trong khi dịch COVID-19 bùng phát. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, xâm phạm đến quyền bảo hộ công dân ở nước ngoài, làm mất lòng tin của Nhân dân. Do đó, cần xử phạt nghiêm minh đối với các bị cáo, nhất là bị cáo chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử đã phân hóa hành vi phạm tội của từng bị cáo, đồng thời xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Điều đó thể hiện chủ trương nhân đạo, tốt đẹp của Nhà nước đối với người phạm tội.