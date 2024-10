Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2: Cựu cán bộ công an che giấu tội phạm thế nào?

Do có hướng dẫn của Nguyễn Minh Thông (cựu cán bộ công an) nên Trần Minh Tuấn khai báo gian dối, gây khó khăn cho điều tra, cản trở việc làm rõ bản chất vụ án. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Che giấu tội phạm, xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố (giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu). Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Xuân Thông (cựu cán bộ công an) về tội Che giấu tội phạm. Theo kết luận điều tra, Thông quen biết với Trần Minh Tuấn (bị can giai đoạn 1 vụ án) từ năm 2009. Quá trình quan hệ, Tuấn thường xuyên gặp gỡ và lôi kéo Thông tham gia cùng thực hiện các công việc với Tuấn. Tháng 6/2021, Nguyễn Xuân Thông được Trần Minh Tuấn trao đổi, bàn bạc về việc Tuấn đang thực hiện việc tổ chức chuyến bay đưa người lao động Việt Nam ở nước ngoài về nước tránh dịch COVID-19. Tuấn cho Thông biết có mối quan hệ và nhờ được 4 Bộ trong Tổ công tác 5 Bộ giúp đỡ, còn Bộ Công an thì Tuấn nhờ Thông kết nối, tác động đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Một chuyến bay giải cứu thời kỳ đỉnh dịch. Theo đề nghị của Tuấn, Nguyễn Xuân Thông đã nhờ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an kiểm tra, sớm ban hành văn bản đồng ý cho Công ty Xây dựng và quản lý nguồn nhân lực Quang Trung được tổ chức, thực hiện chuyến bay. Sau khi có văn bản đồng ý của Cục này, Công ty Quang Trung đã tổ chức đưa người lao động từ Đài Loan về tỉnh Hải Dương cách ly vào ngày 30/6/2021. Đến tháng 6/2022, khi bị điều tra do liên quan vụ án, Tuấn đã liên hệ, trao đổi với Nguyễn Xuân Thông biết để tìm cách giúp đỡ. Do trước đây Thông giúp Tuấn trong việc kết nối, tác động với Cục Quản lý xuất nhập cảnh để xin thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước và nhiều lần được Tuấn cho biết có mối quan hệ, xử lý được ở 4 Bộ (ngoài Bộ Công an) nên Thông biết rõ Tuấn đang bị điều tra về hành vi đưa hối lộ cho các cá nhân để được đồng ý tổ chức chuyến bay. Ngày 19/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có giấy triệu tập Trần Minh Tuấn đến làm việc vào ngày 20/7/2022. Nguyễn Xuân Thông gặp Tuấn vào tối 19/7/2022 tại Hà Nội, nhưng Thông vẫn gọi điện đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an giới thiệu bản thân công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, đề nghị điều tra viên cho Tuấn được lùi thời gian làm việc vào ngày khác vì Tuấn đang đi công tác tại Nghệ An không về kịp. Trong tháng 7/2022, Nguyễn Xuân Thông còn gặp Tuấn tại một quán ăn gần trụ sở Bộ Công an. Khi đó, Tuấn cho biết đã nhận hơn 10 tỷ đồng của Phạm Bích Hằng, Giám đốc Công ty Blue Sky để đi đưa hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền và chi phí trong việc xin thủ tục tổ chức chuyến bay cho một số doanh nghiệp của Hằng. Thông đã trao đổi, thảo luận và thống nhất hướng dẫn Tuấn không được khai với cơ quan điều tra về số tiền Tuấn đã nhận của Hằng để đi đưa hối lộ, cần khai gian đối rằng số tiền này Tuấn đã trả lại hết cho Hằng bằng tiền mặt, những nội dung khác thì "cứ khai không biết để về suy nghĩ, trả lời sau". Do có hướng dẫn của Nguyễn Minh Thông, Trần Minh Tuấn khai báo gian dối, gây khó khăn có công tác điều tra, cản trở việc làm rõ bản chất vụ án. Dù Tuấn bỏ trốn, anh ta vẫn bị bắt và đưa ra tòa với cáo buộc Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra do vậy cáo buộc bị can Nguyễn Xuân Thông đã che giấu hành vi phạm tội của bị can Trần Minh Tuấn, cần bị xử lý nghiêm. Minh Tuệ