Chung cư ở Nghệ An tăng giá vùn vụt, cung không đủ cầu

Dù chỉ là những tòa chung cư cũ hơn chục năm nhưng hiện giá mua đi bán lại vẫn ở mức cao hơn giá ban đầu mua vào khiến người dân ở thành phố Vinh ngỡ ngàng. Tại thành phố Vinh (Nghệ An), khoảng 2 năm trở lại đây thị trường bất động sản đã “nhộn nhịp”. Đặc biệt thị trường chung cư có giá leo thang “chóng mặt” bất kể nhà cũ hay mới. Thậm chí là những tòa nhà cũ cả chục năm cũng có giá tăng cao đột biến. Điều này khiến những người trẻ, người lao động thu nhập thấp khó có cơ hội sở hữu nhà. Đến nay tỉnh Nghệ An có hơn 90 dự án chung cư, cung ứng ra thị trường khoảng 17.000 căn hộ. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa khoảng 2,5%/năm, dân số tại trung tâm thành Vinh vượt mức nửa triệu người đã khiến thị trường chung cư sẵn có không đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở của người dân. Theo tìm hiểu của PV, khoảng 3-5 năm trước, giá chung cư trên địa bàn thành phố Vinh chỉ ở mức 12-14 triệu đồng/m2. Tuy giá chỉ ở mức trung bình nhưng sức mua của người dân cũng không cao. Thậm chí có thời điểm chung cư khó bán và “ế” vì không được ưa chuộng. Tuy nhiên gần 2 năm nay, thị trường chung cư ở thành phố Vinh trở nên “nhộn nhịp” và giá cả liên tục leo thang. Đặc biệt vào cuối năm 2023, đầu năm 2024, giá chung cư tăng “chóng mặt”. Hiện tại, giá căn hộ chung cư phân khúc bình dân đang dao động từ 15 - 22 triệu đồng/m2, phân khúc cao cấp tăng lên 20 - 35 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Đơn cử, giá các căn hộ chung cư cao cấp trên đường Quang Trung thời điểm năm 2021 có giá từ 21 - 22 triệu đồng/m2. Đầu năm 2024, giá các căn hộ này đã tăng lên hơn 30 triệu đồng/m2. Nhiều dự án chưa hoàn thiện đã được khách hàng đặt hết chỗ. “Năm 2019 tôi mua lại một căn hộ chung cư cũ với giá 700 triệu. Giờ nếu bán thì được khoảng 1,2 tỷ đồng dù đã 10 năm tuổi. Nhiều người họ săn tìm mua nhưng ít người bán vì bán rồi khó có thể mua lại”, anh Đông (chủ một căn hộ trên đường Quang Trung, thành phố Vinh) chia sẻ. Nguyên nhân giá nhà chung cư ở thành phố Vinh tăng cao bắt nguồn từ việc các dự án mới chưa được tỉnh này phê duyệt đầu tư. Nguồn cung bị hạn chế, dân số tăng, nhu cầu lớn chính là những nguyên nhân dẫn đến giá chung cư bị đẩy lên cao. “Giá nhà đất cũng cao. Trong khi mua được đất còn phải có tiền xây nhà. Người trẻ họ thích sự tiện nghi nên thường chọn mua chung cư thay vì nhà đất. Những năm trở lại đây, nhu cầu mua chung cư lớn khiến giá tăng chóng mặt”, anh Nguyễn Hồng Quân (một người buôn bán bất động sản ở thành phố Vinh) nói. Ông Nguyễn Thế Phiệt - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Sở Xây dựng Nghệ An) cho biết, hiện UBND tỉnh chưa chấp thuận đầu tư mới cho các dự án chung cư tại thành phố Vinh để bảo vệ kiến trúc đô thị và giảm tải áp lực nội thành, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Các dự án đang triển khai hiện nay chủ yếu là từ những dự án cũ được phê duyệt từ trước. Theo đề án xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tỉnh Nghệ An phấn đấu xây dựng hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội. Trong đó 9.000 căn nhà dành cho người có thu nhập thấp và 19.500 căn nhà cho công nhân tại các khu công nghiệp. Hiện Nghệ An đã triển khai xây dựng 3 dự án nhà ở xã hội tại huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh, bổ sung thêm hơn 600 căn hộ cho công nhân, người thu nhập thấp trong năm 2025. Riêng tại thành phố Vinh, dự kiến hết năm 2024 có khoảng 1.000 căn hộ bán ra thị trường từ những dự án chung cư đang hoàn thiện. Ngọc Tú