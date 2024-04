Chung cư Hà Nội thiết lập mức giá mới, giá trung bình 56 triệu đồng/m2

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, chỉ có khoảng 500 căn hộ chung cư được chào bán ra thị trường, phần lớn vẫn là các giai đoạn tiếp theo của các dự án đã mở bán từ năm 2023; trong đó, chỉ có hơn 80 căn thuộc phân khúc cao cấp tại khu vực phía Nam thành phố. Đây cũng là số lượng căn hộ chào bán thấp nhất của một quý trong khoảng 15 năm trở lại đây tại thành phố này và chỉ bằng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thanh khoản, tỷ lệ hấp thụ chung cư tại Hà Nội cho thấy sự khả quan dù phần lớn nguồn cung mới tập trung ra hàng vào cuối quý. Tổng số căn bán được trong quý I đạt hơn 2.000 căn chung cư, tương đương mức ghi nhận được tại quý I năm ngoái. Bên cạnh đó, thị trường BĐS liền thổ ghi nhận bán được gần 300 căn, giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều dự án mở bán quý này đang ghi nhận tỷ lệ bán tích cực, như một dự án chung cư ở quận Nam Từ Liêm mở bán mới gần 700 căn trong quý I đã đạt tỷ lệ bán khoảng 80%, hay một dự án thấp tầng tại Hà Đông mới mở bán vào cuối năm ngoái cũng đã bán hết gần 90% giỏ hàng.

Tại TP HCM, nguồn cung mới hạn chế đã dẫn tới số lượng căn hộ tiêu thụ thấp so với cùng kỳ năm ngoái cũng như so với quý trước. Cụ thể, tổng số căn hộ chung cư bán được trong quý I tại thị trường TP HCM là khoảng hơn 600 căn, giảm 74% so với quý IV/2023 nhưng vẫn nhiều hơn so với số lượng căn hộ mới được chào bán trong quý.

Tỷ lệ hấp thụ của các dự án chào bán trong quý I đạt khoảng 80%, nhờ vào mức giá không có nhiều sự điều chỉnh so với các giai đoạn mở bán trước hoặc mức giá được đánh giá là phù hợp với mặt bằng chung của khu vực.