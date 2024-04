Chưa rõ nguyên nhân 30 lô sầu riêng xuất khẩu nhiễm cadimi vượt ngưỡng

Các chuyên gia nhận định có thể do nhiều nguyên nhân như nguồn đất bị nhiễm cadimi hoặc do nguồn nước, khí thải từ nhà máy; cũng có thể do sau thu hoạch, nguồn nước rửa sản phẩm nhiễm cadimi.

Ông Hiếu cho biết thêm, 30 lô hàng sầu riêng nhiễm cadimi vượt ngưỡng không phải phía Trung Quốc phát hiện cùng lúc, mà đây là số liệu tổng hợp từ tháng 5/2023.

Số lượng lô hàng sầu riêng nhiễm cadimi chỉ chiếm 0,1% tổng số lô hàng được xuất khẩu sang Trung Quốc. Do đó, thông báo của Trung Quốc chưa ảnh hưởng nhiều đến việc xuất khẩu, nhưng cũng là thông tin cảnh báo những nhà sản xuất tại Việt Nam.