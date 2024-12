Chủ tịch TPHCM chỉ đạo việc phá dỡ khẩn cấp chung cư chờ sập ở quận 5

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo việc phá dỡ khẩn cấp chung cư 440 Trần Hưng Đạo cần đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của cộng đồng dân cư và công trình lân cận. Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc phá dỡ khẩn cấp chung cư 440 Trần Hưng Đạo (quận 5). Tòa chung cư được xây từ trước năm 1975, thuộc cấp D (cấp nguy hiểm trên tình trạng tổng thể toàn công trình). Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương nghiên cứu báo cáo, đề xuất của chính quyền quận 5, căn cứ các quy định để cho ý kiến. Sở Xây dựng cần có văn bản phản hồi UBND quận 5 trước ngày 15/12 về việc phá dỡ khẩn cấp chung cư này. Chung cư 440 Trần Hưng Đạo (quận 5) đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: I.T). Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng, UBND quận 5 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phá dỡ chung cư số 440, đường Trần Hưng Đạo, theo phương án đã được phê duyệt. Việc phá dỡ cần đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của cộng đồng dân cư và các công trình lân cận. Sau khi hoàn thành việc phá dỡ, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND quận 5 chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Thường trực Ban chỉ đạo 167 tiếp tục xử lý các phần diện tích nhà, đất thuộc tài sản công theo đúng quy định. Các đơn vị nhanh chóng xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân. Chung cư 440 Trần Hưng Đạo xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay. Theo kết luận kiểm định, chung cư cũ này có mức độ nguy hiểm cấp D, khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp. Trước đó, UBND quận 5 cũng đã yêu cầu khẩn trương di dời các hộ dân sinh sống tại đây đến tạm cư ở Cao ốc An Phú (quận 6). Sau thời gian dài được chính quyền thuyết phục, các hộ dân sinh sống tại chung cư số 440, đường Trần Hưng Đạo, đã đồng thuận di dời về nơi ở mới. Dù đã được UBND TPHCM giao chủ trì việc di dời người dân, phá dỡ khẩn cấp chung cư 440 Trần Hưng Đạo từ giữa năm 2022, nhưng đến nay, UBND quận 5 vẫn chưa thực hiện được do gặp một số vướng mắc.