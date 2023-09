Chủ tịch TP Hội An: 'Vụ ngộ độc bánh mì Phượng khiến hình ảnh Hội An bị tổn hại nghiêm trọng'

Cơ sở này là thương hiệu hơn 30 năm tuổi, từng xuất hiện trên truyền hình quốc tế và được nhiều du khách ưa chuộng; được UBND TP Hội An cấp giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì Phượng cũng là lần đầu tiên 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm, thuộc thẩm quyền quản lý cấp huyện trở lên (TP. Hội An) xảy ra ngộ độc lên tới hàng trăm nạn nhân.

Tổn hại nghiêm trọng hình ảnh Hội An

Thế nhưng, cơ sở này cũng có những vi phạm rất sơ đẳng như: Khu vực sơ chế, dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh (máy xay thịt); tủ lạnh, dụng cụ chứa đựng thực phẩm chưa được vệ sinh; không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải (thùng rác tại khu vực sơ chế, chế biến không có nắp đậy)... Đặc biệt là lưu mẫu chưa đủ số lượng món ăn trong 1 ngày.

Hội An là thành phố du lịch, nổi tiếng bởi ẩm thực đường phố đa dạng. Chính quyền cho biết sẽ siết chặt quản lý vệ sinh ATTP sau vụ ngộ độc bánh mì. Ảnh Hoàng Bin

Trả lời Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, bánh mì Phượng là thương hiệu gắn với Hội An, nên khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, hình ảnh Hội An cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

“Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp cá biệt, không thể vì thế đánh giá ẩm thực đường phố Hội An không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” – ông Sơn nói.“Vụ việc như một lời cảnh tỉnh đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống tại phố cổ. Chúng tôi sẽ đánh giá lại công tác kiểm tra ATVSTP trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các hàng quán, hộ kinh doanh thức ăn đường phố nhằm giảm thiểu tối đa các sự việc tương tự” – ông Sơn nhấn mạnh.

Theo Sở Y tế Quảng Nam, trong số gần 150 nạn nhân ngộ độc nghi do ăn bánh mì Phượng có nhiều trẻ em và 33 người nước ngoài, sức khỏe nạn nhân hiện tương đối ổn định. Theo thẩm quyền của Sở thì mức xử phạt hành chính chủ cơ sở vi phạm (nếu có) tối đa là 50 triệu đồng; đình chỉ/thu hồi giấy phép kinh doanh có thời hạn, cho đến khi khắc phục.