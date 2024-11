Chủ tịch Samsung thừa nhận khủng hoảng

Chủ tịch Lee Jae Yong cam kết giải quyết những khó khăn mà Samsung Electronics đang gặp phải. Chaebol lớn nhất Hàn Quốc vừa công bố cuộc cải tổ nhân sự lớn. Giữa lúc Samsung Electronics đang vật lộn với nhiều thách thức, bao gồm doanh thu sa sút và thất bại công nghệ, người đứng đầu tập đoàn đã lần đầu tiên công khai thừa nhận khủng hoảng. Hôm 25/11, trong phiên điều trần cuối cùng của phiên tòa tái thẩm về các cáo buộc bao gồm thao túng cổ phiếu liên quan đến vụ sáp nhập gây tranh cãi năm 2015, Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để công ty vượt qua khó khăn hiện tại. "Tôi nhận thức rõ về những lo ngại xung quanh tương lai của Samsung. Một số người lo ngại công ty đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng cơ bản và lo sợ nó có thể khác với những thách thức mà chúng ta đã phải đối mặt trước đây. Những người khác đưa ra lời động viên, nói rằng Samsung sẽ vượt qua", Lee nói trước tòa. "Nghe được cả những lo lắng lẫn ủng hộ, tôi được nhắc nhở một lần nữa về những kỳ vọng to lớn mà mọi người dành cho Samsung”. Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong tham dự phiên điều trần cuối cùng của phiên tòa tái thẩm ngày 25/11 tại Seoul. Ảnh: Newsis Chaebol lớn nhất Hàn Quốc đang phải vật lộn để hồi phục doanh thu trong khi thị trường chip ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Cùng với việc thừa nhận khủng hoảng, người đứng đầu Samsung kháng cáo lên tòa án để có cơ hội dẫn dắt tập đoàn trong giai đoạn khó khăn. "Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để Samsung tiếp tục giành được tình yêu và sự tin tưởng của công chúng. Tôi chân thành mong muốn có cơ hội để tập trung hoàn toàn vào việc hoàn thành trách nhiệm của mình". Do lãnh đạo vướng vòng lao lý trong gần một thập kỷ, Samsung phải trì hoãn các quyết định đầu tư và cải tổ táo bạo. Từ năm 2016, ông Lee phải tham dự các phiên tòa, nơi bị truy tố nhiều tội danh như hối lộ, trốn thuế, liên quan đến bê bối tham nhũng từ thời cựu Tổng thống Park Geun Hye. Đối với vụ sáp nhập của hai chi nhánh Samsung Samsung C&T và Cheil Industries, ông bị buộc tội gian lận định giá công ty và làm sai lệch hồ sơ kế toán để tăng cường quyền kiểm soát với chi phí thấp hơn. Vào tháng 2, tòa án cấp dưới xóa bỏ tất cả 19 cáo buộc đối với ông Lee mà công tố viên đề xuất. Tuy nhiên, công tố viên đã kháng cáo và yêu cầu phạt tù 5 năm, phạt tiền 500 triệu won trong phiên tòa tái thẩm hôm 25/11. Theo Korea Herald, chỉ tính riêng vụ án sáp nhập, Chủ tịch Samsung đã tham dự khoảng 100 phiên tòa kể từ tháng 10/2020. Công bố dàn lãnh đạo mới Sau khi công bố lợi nhuận hoạt động ấn tượng 51 nghìn tỷ won vào năm 2021 và 43 nghìn tỷ won vào năm 2022, thu nhập của Samsung đã giảm xuống còn 6,5 nghìn tỷ won vào năm 2023. Nguyên nhân phần lớn là bộ phận chip hoạt động kém hiệu quả, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi suy thoái thị trường. Dù thị trường chip nói chung đã phục hồi, triển vọng năm nay vẫn ảm đạm do tụt hậu so với đối thủ SK Hynix đồng hương. Cổ phiếu công ty sau khi đạt đỉnh 100.000 won vài năm trước đã giảm gần một nửa. Hôm 27/11, Samsung Electronics đã công bố ban lãnh đạo mới với trọng tâm là bộ phận kinh doanh chất bán dẫn. Jun Young Hyun, Phó chủ tịch kiêm người đứng đầu bộ phận giải pháp thiết bị, được bổ nhiệm làm CEO và cũng sẽ trực tiếp lãnh đạo bộ phận bộ nhớ và Viện Công nghệ Tiên tiến Samsung. Han Jin Man, cựu Phó chủ tịch điều hành và Chủ tịch Giải pháp Thiết bị khu vực Mỹ, được thăng chức Chủ tịch và sẽ đứng đầu bộ phận xưởng đúc, vốn đang gánh khoản lỗ hàng nghìn tỷ won. Ông Han sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của xưởng đúc thông qua mạng lưới khách hàng toàn cầu và chuyên môn công nghệ của mình. Xưởng đúc của Samsung có thêm vị trí mới là Giám đốc công nghệ. Nam Seok Woo, cựu Chủ tịch và người đứng đầu FAB Engineering & Operations giữ chức vụ này. Kim Yong Kwan, cựu Phó chủ tịch điều hành của một lực lượng chuyên hỗ trợ kinh doanh, cũng được thăng chức lên Chủ tịch chiến lược quản lý tại bộ phận giải pháp thiết bị. Trong cuộc cải tổ mới nhất, 7 quan chức khác được thuyên chuyển vào các vị trí mới. Samsung Electronics cho biết, việc cải tổ nhằm mục đích đưa ra những thách thức mới, như đổi mới thương hiệu và trải nghiệm người dùng, cho các giám đốc kỳ để thúc đẩy tăng trưởng trung và dài hạn của công ty. (Theo Yonhap, Korea Herald)